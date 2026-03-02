Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFDirecto | Oriente PróximoCordobeses en la zonaJavi GarridoPrecio de la gasolinaTrenesInvestigación AdamuzHitachiAgua aldea Iznájar
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El enfrentamiento entre Córdoba CF y Andorra, en directo; la situación en Oriente Medio, con el deportista Javi Garrido atrapado en Dubái, y las implicaciones en la economía de la subida del precio del petróleo marcan la crónica vespertina

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF se enfrenta desde las 20.30 horas al Andorra en El Arcángel. Un partido clave en las aspiraciones del equipo blanquiverde de engancharse a la pelea por la promoción de ascenso que seguimos en directo, minuto a minuto, en nuestra web. Mientras tanto, la situación en Oriente Próximo sigue escalando a un conflicto de consecuencias imprevisibles. El deportista cordobés Javi Garrido se encuentra atrapado y pendiente de salir de Dubái, mientras el precio del petroleo repunta hasta un 12% y los cordobeses apuran para echar gasolina antes de que se note en el carburante.

Además, destacamos estas otras noticias:

Conflicto en Oriente Próximo

Córdoba ciudad

Provincia

Toros

Noticias relacionadas

Campo y Medio Ambiente

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  3. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  4. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  5. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  6. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  7. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  8. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el lunes 2 de marzo

Los museos Julio Romero de Torres y Taurino celebran el 8M con actividades sobre la mujer en el arte

Los museos Julio Romero de Torres y Taurino celebran el 8M con actividades sobre la mujer en el arte

Lourdes Pastor ofrece un concierto en la cárcel de Córdoba por la prevención de la violencia contra las mujeres

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Bajan a seis las personas heridas que siguen hospitalizadas por el accidente ferroviario de Adamuz

Bajan a seis las personas heridas que siguen hospitalizadas por el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del crudo repunta hasta un 12% por el conflicto en Irán, aunque las gasolineras de Córdoba aún no notan la subida

Hitachi recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"

Hitachi recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"

Grupo Rochel y el Ayuntamiento de Córdoba refuerzan su compromiso con el crecimiento económico y la creación de empleo local

Grupo Rochel y el Ayuntamiento de Córdoba refuerzan su compromiso con el crecimiento económico y la creación de empleo local
Tracking Pixel Contents