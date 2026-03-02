La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El enfrentamiento entre Córdoba CF y Andorra, en directo; la situación en Oriente Medio, con el deportista Javi Garrido atrapado en Dubái, y las implicaciones en la economía de la subida del precio del petróleo marcan la crónica vespertina
El Córdoba CF se enfrenta desde las 20.30 horas al Andorra en El Arcángel. Un partido clave en las aspiraciones del equipo blanquiverde de engancharse a la pelea por la promoción de ascenso que seguimos en directo, minuto a minuto, en nuestra web. Mientras tanto, la situación en Oriente Próximo sigue escalando a un conflicto de consecuencias imprevisibles. El deportista cordobés Javi Garrido se encuentra atrapado y pendiente de salir de Dubái, mientras el precio del petroleo repunta hasta un 12% y los cordobeses apuran para echar gasolina antes de que se note en el carburante.
Además, destacamos estas otras noticias:
Conflicto en Oriente Próximo
- Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump advierte de que la "gran ola" de ataques a Irán "está a punto de llegar" y no descarta enviar tropas
- Un traductor cordobés atrapado en Jordania: "Las sirenas suenan cada dos por tres"
- Cordobeses atrapados en Oriente Próximo: incertidumbre y desesperación ante la falta de soluciones para volver
Córdoba ciudad
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- Hitachi recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"
- Un niño resulta herido tras el vuelco de un coche en un accidente de tráfico en la avenida de Libia
- Stop Desahucios y Anfane alertan de miles de desahucios en Córdoba tras la caída del escudo social
Provincia
- La Guardia Civil detecta "incongruencias" en la información de Adif del accidente de Adamuz
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: "La solución es a largo plazo"
- Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán este jueves en Madrid para volcar la información
Toros
- Lucena acogerá el debut con picadores del cordobés Manuel Quintana y habrá entrada gratuita para menores
Campo y Medio Ambiente
- Expertos de la CHG desvelan que las inundaciones se produjeron en zonas marcadas en los mapas de riesgo
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba