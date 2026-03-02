El Córdoba CF se enfrenta desde las 20.30 horas al Andorra en El Arcángel. Un partido clave en las aspiraciones del equipo blanquiverde de engancharse a la pelea por la promoción de ascenso que seguimos en directo, minuto a minuto, en nuestra web. Mientras tanto, la situación en Oriente Próximo sigue escalando a un conflicto de consecuencias imprevisibles. El deportista cordobés Javi Garrido se encuentra atrapado y pendiente de salir de Dubái, mientras el precio del petroleo repunta hasta un 12% y los cordobeses apuran para echar gasolina antes de que se note en el carburante.

