La temporada de primavera está a punto de comenzar en Córdoba, donde está prevista la creación de unos 2.000 puestos de trabajo solo en la próxima Semana Santa. Hostelería, transporte y entretenimiento son los generadores de empleo en la provincia, donde pueden aumentar las contrataciones hasta un 10% anual. No obstante, otras dos noticias marcan el inicio de la semana. La primera, la previa del Córdoba CF, que recibe esta noche al Andorra con el objetivo de volver a engancharse a la pelea por la promoción de ascenso. Y la segunda, un análisis del cambio en los horarios de las hermandades cordobesas, que priorizan cada vez más la tarde sobre la noche en sus estaciones de penitencia.
- Córdoba creará unos 2.000 puestos de trabajo en la próxima Semana Santa
- El Córdoba CF busca redención en El Arcángel frente a un Andorra camaleónico
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- El sector hotelero de Córdoba alerta: los contratos están «totalmente parados»
- Los bares y restaurantes prevén aumentar hasta un 7% sus plantillas en Semana Santa
- Francisco Molina, presidente de Faecta: «Sin una cooperativa es muy difícil montar una comunidad energética»
- Córdoba recuerda el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania entre el dolor y la esperanza de paz
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Los embalses cordobeses son 10 años más ‘jóvenes’ que los españoles
- Los piratas digitales pescan poco en las redes de los ayuntamientos cordobeses
- Una coral de Lucena con alma aracelitana y resonancia internacional
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla
- Una joven de El Carpio relata la tensión en Doha: "Se veían los misiles en el cielo y retumbaban las paredes"
- El cierre oficioso del estrecho de Ormuz y las cancelaciones de vuelos golpean a las economías de Oriente Próximo
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba