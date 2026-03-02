Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presa de IznájarEmbalsesDirecto | Oriente PróximoCodobeses en DubáiMontillanos en DubáiFamilia en QatarCarpeña en DohaCCFGuerra de UcraniaEl tiempo
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 2 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio de la campaña laboral de primavera con 2.000 nuevos empleos; la previa del Córdoba CF-Andorra y los cambios en los horarios de las cofradías de la ciudad marcan el inicio de la semana

Un camarero toma nota de una comanda en un establecimiento hostelero de Córdoba capital.

Un camarero toma nota de una comanda en un establecimiento hostelero de Córdoba capital. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La temporada de primavera está a punto de comenzar en Córdoba, donde está prevista la creación de unos 2.000 puestos de trabajo solo en la próxima Semana Santa. Hostelería, transporte y entretenimiento son los generadores de empleo en la provincia, donde pueden aumentar las contrataciones hasta un 10% anual. No obstante, otras dos noticias marcan el inicio de la semana. La primera, la previa del Córdoba CF, que recibe esta noche al Andorra con el objetivo de volver a engancharse a la pelea por la promoción de ascenso. Y la segunda, un análisis del cambio en los horarios de las hermandades cordobesas, que priorizan cada vez más la tarde sobre la noche en sus estaciones de penitencia.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cordobeses en Oriente Medio

Noticias relacionadas

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  3. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  4. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  5. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  6. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  7. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  8. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba

Polvo africano y chubascos a la vista: así afectará el cambio de tiempo este lunes en Córdoba, según la Aemet

Polvo africano y chubascos a la vista: así afectará el cambio de tiempo este lunes en Córdoba, según la Aemet

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 2 de marzo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 2 de marzo de 2026

La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde

El sector hotelero de Córdoba alerta: los contratos están «totalmente parados»

Los bares y restaurantes prevén aumentar hasta un 7% sus plantillas en Semana Santa

Los bares y restaurantes prevén aumentar hasta un 7% sus plantillas en Semana Santa

Córdoba creará unos 2.000 puestos de trabajo en la próxima Semana Santa

Francisco Molina, presidente de Faecta: «Sin una cooperativa es muy difícil montar una comunidad energética»

Francisco Molina, presidente de Faecta: «Sin una cooperativa es muy difícil montar una comunidad energética»
Tracking Pixel Contents