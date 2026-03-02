La temporada de primavera está a punto de comenzar en Córdoba, donde está prevista la creación de unos 2.000 puestos de trabajo solo en la próxima Semana Santa. Hostelería, transporte y entretenimiento son los generadores de empleo en la provincia, donde pueden aumentar las contrataciones hasta un 10% anual. No obstante, otras dos noticias marcan el inicio de la semana. La primera, la previa del Córdoba CF, que recibe esta noche al Andorra con el objetivo de volver a engancharse a la pelea por la promoción de ascenso. Y la segunda, un análisis del cambio en los horarios de las hermandades cordobesas, que priorizan cada vez más la tarde sobre la noche en sus estaciones de penitencia.

