Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria

Trenes cancelados, limitaciones temporales de velocidad, tramos cortados sine die y otros pendientes de estimaciones que podrían no cumplirse. Córdoba está todavía lejos de recuperar la normalidad ferroviaria. Primero fue el accidente de Adamuz y, apenas unos días después, el tren de borrascas que azotó Andalucía. El resultado: la capital ha encadenado semanas de incidencias que la han dejado sin alta velocidad con Madrid durante casi un mes y que ahora mantienen suspendidas conexiones clave como la de Málaga —al menos hasta el 24 de marzo— y la de Jaén, sin fecha concreta de reapertura. Desde Adif ya advierten de que, en este último caso, la interrupción se prolongará “varios meses”.

El inicio de 2026 apuntaba a ser un año histórico para el ferrocarril cordobés, con los cuatro operadores en funcionamiento (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) y la culminación de la línea Madrid-Sevilla. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El principal problema para los usuarios es la suspensión de la conexión con Málaga, interrumpida desde el pasado 4 de febrero, cuando las intensas precipitaciones provocaron el desprendimiento de un talud de unos cinco metros de ancho y quince de alto que cayó sobre la línea de alta velocidad.

Trabajos en Álora en el deslizamiento de tierra que que mantiene cortada la línea AVE Madrid-Málaga desde el último temporal. / ÁLEX ZEA

Una intervención de "gran complejidad" en Málaga

Desde entonces, Adif ha reforzado el dispositivo con personal, camiones, bulldozers y más de una veintena de vehículos pesados, trabajando en turnos de 24 horas para intentar restablecer el servicio cuanto antes. No obstante, la empresa pública insiste en la “gran complejidad” de la intervención, tanto por el volumen del deslizamiento de tierra como por las condiciones del terreno. A ello se suma la proximidad de una línea de alta tensión que debe ser desplazada antes de poder acometer determinadas fases de la obra. Por ahora, los trabajos se centran en la retirada del material acumulado sobre las vías y en el aseguramiento del muro de contención. Posteriormente, habrá que actuar directamente sobre la infraestructura ferroviaria. En total, se movilizarán más de 200.000 metros cúbicos de tierra y será necesario demoler parcialmente el muro afectado. Aunque el 24 de marzo es la fecha marcada para la reapertura —a las puertas de la Semana Santa—, no se descarta una ampliación de plazos si las dificultades técnicas así lo exigen.

La suspensión ha obligado a Iryo y Ouigo a cancelar todos sus trenes con origen o destino Málaga en Córdoba, lo que ha supuesto una pérdida notable de oferta. Actualmente, Renfe es la única que mantiene servicio hasta Antequera-Santa Ana, donde los viajeros deben continuar el trayecto en autobús.

Sin trenes a Jaén

Más delicada si cabe es la situación de la conexión con Jaén. La línea convencional ya arrastraba problemas estructurales y las borrascas han terminado por paralizarla. El 23 de enero, la caída de un muro entre Villa del Río y Montoro, provocada por la acumulación de agua, obligó a suspender la circulación del Media Distancia. Días después, el 4 de febrero, nuevos episodios de inundaciones dejaron varios tramos anegados.

Actualmente, la línea permanece cortada entre Alcolea y Espeluy, con transporte alternativo por carretera. Desde Adif explican que los daños son severos y afectan no solo a carriles, traviesas o balasto, sino también a la propia plataforma ferroviaria, lo que complica y ralentiza la reparación. No hay fecha para la reapertura y las estimaciones apuntan a que podría prolongarse hasta la segunda mitad del año. A ello se suma el mal estado de la vía en puntos como Villa del Río, Villanueva de la Reina o Andújar, que ya presentaban limitaciones antes del temporal.

Además, no es la única línea convencional afectada. Las conexiones Córdoba-Bobadilla y Córdoba-Algeciras también continúan suspendidas y sin fecha concreta de regreso a la normalidad. Ambas son estratégicas para el tráfico de mercancías y resultan fundamentales para el desarrollo de la futura autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

Manuel Murillo

Siguen las limitaciones en Adamuz

Por último, persisten las limitaciones temporales de velocidad en la línea Sevilla-Madrid, especialmente en el tramo de Adamuz, donde el 18 de enero se produjo la tragedia ferroviaria. En ese punto, de menos de cinco kilómetros, los trenes circulan a 60 km/h, casi 200 por debajo de la velocidad habitual en alta velocidad. Adif no ofrece todavía una previsión para recuperar la normalidad, aunque asegura que el impacto en los tiempos de viaje es reducido: el trayecto directo entre Córdoba y Madrid se mantiene en torno a una hora y 44 minutos.

El panorama ferroviario en la provincia, lejos de estabilizarse, continúa marcado por la provisionalidad, los trabajos de emergencia y la incertidumbre sobre los plazos definitivos de recuperación.