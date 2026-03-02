Un traductor cordobés atrapado en Jordania: "Las sirenas suenan cada dos por tres"

Antonio es un joven cordobés que se encuentra actualmente en Amán, capital de Jordania, donde ha quedado atrapado durante el conflicto en Oriente Próximo. Es traductor e intérprete especializado en árabe y viaja con frecuencia por Oriente Próximo, por lo que no es la primera vez que le sorprende un conflicto en la región. "Se oyen los misiles dirigidos a Israel y las antiaéreas interceptándolos, cuando revientan un misil suena como un petardazo fuerte y luego la explosión al caer los restos", explica a este periódico.

La primera vez que vivió algo parecido fue en agosto del año pasado, en Siria. "Estaba en Damasco cuando Israel bombardeó varias zonas de la capital. Aquella vez fue solo una mañana porque el gobierno sirio no respondió y el episodio se cortó muy rápido". Ahora la situación es distinta. "Aquí el problema es que Irán sí tiene capacidad de respuesta. Es un intercambio de golpes constante". Mientras habla por teléfono, suenan las sirenas en la ciudad. "Están saltando cada dos por tres, y esta madrugada prácticamente sin parar".

En Jordania no hay combates directos en zonas civiles, pero sí se escuchan constantemente sirenas y sistemas antiaéreos. "Cuando suenan, la gente se mete cinco minutos en refugios y luego vuelve a salir si no pasa nada".

El primer día se bombardearon posiciones estadounidenses en suelo jordano, pero después no ha habido nuevos ataques directos en el país, según relata. Aun así, la cercanía con Israel —Amán está a unos 70 kilómetros de Jerusalén— hace que se perciba con claridad la actividad militar. "Se oyen los misiles dirigidos a Israel y las antiaéreas interceptándolos, cuando revientan un misil suena como un petardazo fuerte y luego la explosión al caer los restos", detalla. Por la noche son más visibles "las estelas" en el cielo.

Una semana en Jordania y planes truncados

Antonio llevaba apenas una semana en Jordania. Está escribiendo un libro sobre el mundo árabe y su intención era iniciar allí una ruta por varios países. Jordania era el primero de los países que iba a visitar. Al día siguiente de empezar el conflicto tenía un vuelo a Kuwait, que no pudo tomar.

El espacio aéreo jordano está parcialmente operativo, según cuenta, pues algunos vuelos de Royal Jordanian siguen saliendo, sobre todo hacia Estambul o Europa. Ha conseguido uno para la tarde de este lunes a Estambul, pero está pendiente de que no cierren el espacio aéreo y se tenga que quedar en tierra.

Si logra salir, su intención es volver a España. "Esto se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Puede terminar hoy o dentro de tres años y prefiero salir ahora por no quedarme bloqueado", asegura. Antonio acudió a la embajada española en Amán para inscribirse en el registro de viajeros "por si hubiera alguna repatriación o algo similar". Allí, le recomendaron salir por medios comerciales mientras fuera posible.

Ha sido toda una odisea. Intentó un vuelo directo a Madrid, pero fue cancelado. También barajó la opción de cruzar a Siria y desde allí al Líbano, que aún mantenía conexiones con Europa, pero la intensificación de los ataques descartó esa posibilidad. "Intenté también un vuelo a El Cairo y me lo cancelaron. Si cancelan El Cairo, significa que el Líbano va detrás. Y efectivamente, anoche empezaron también allí", agrega.

La vida continúa con relativa normalidad

A pesar de la tensión, asegura que no ha sentido miedo. "Jordania es un país bastante seguro y tranquilo", afirma. La vida cotidiana continúa con relativa normalidad, aunque marcada por las alarmas y por el Ramadán, que ya de por sí ralentiza la actividad diurna.

Asegura que su salida responde más a la incertidumbre que al peligro inmediato. "No me voy por miedo, sino por no quedarme bloqueado si la situación empeora". Mientras habla, vuelven a sonar las alarmas. "Así llevamos desde que empezó todo", dice antes de dirigirse al hotel para resguardarse durante los minutos que marca el protocolo.