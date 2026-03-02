Stop Desahucios y Anfane alertan de miles de desahucios en Córdoba tras la caída del escudo social

La plataforma Stop Desahucios Córdoba y la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane) han alertado de los efectos inminentes que tendrá la caída del escudo social tras la decisión del Congreso de los Diputados de rechazar la prórroga de la moratoria antidesalojos con los votos de Junts, PP y Vox.

Stop Desahucios ha informado en un comunicado de que "aunque la moratoria era insuficiente para afrontar la crisis estructural de vivienda, su aprobación era imprescindible para evitar miles de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional". Según sus estimaciones, la medida afectará a entre 3.000 y 5.000 familias vulnerables de Córdoba que deberán dejar sus viviendas en los próximos meses. Mientras la plataforma asegura que los partidos que han rechazado la moratoria han votado han usado argumentos "inmorales y falsos" como "afirmar que la moratoria favorece las ocupaciones ilegales". Niegan que la norma protegiera ocupaciones ilegales y consideran que tales argumentos "confunden deliberadamente vulnerabilidad social con delincuencia en una estrategia irresponsable que estigmatiza a quienes menos tienen".

Ayudas rápidas al alquiler

Anfane, por su parte, considera que el Gobierno de España debería haber rectificado el decreto antidesahucios, que se lanzó por primera vez durante la pandemia, con el fin de garantizar la protección social de las familias sin perjudicar a los propietarios, dejando claro que solo ampara a las familias vulnerables que no hayan accedido a la vivienda mediante ocupación y ofreciendo "ayudas rápidas al alquiler para evitar los procesos de lanzamiento y evitar que los propietarios tengan que esperar a que haya una sentencia para cobrar la renta".

La asociación advierte de que el resultado es que en las próximas semanas "van a empezar a producirse los primeros de los miles desahucios que vamos a ver en Córdoba, ya que hay órdenes que estaban paralizadas y que, sin el este escudo, empezarán a ejecutarse". La situación para muchas familias va a ser "muy desesperada porque no hay alternativa habitacional" en un contexto de vivienda en el que escasean los alquileres, mucho más los alquileres a precios asequibles, y "llevamos 15 años sin que se construya vivienda social". Así, advierten que "si tenemos que salir a la calle a defender a las familias, saldremos".

Resistencia no violenta

Por su parte, Stop Desahucios, que también anuncia movilizaciones en los juzgados y en las instituciones, ha exigido al Gobierno de España que actúe de forma inmediata "buscando fórmulas legislativas alternativas que restituyan la protección frente a desahucios sin alternativa habitacional" y que garantice que "ninguna familia vulnerable quede desasistida tras la caída del escudo social". Asimismo, reclaman medidas estructurales que hagan efectivo el derecho a la vivienda "reforzando el parque público y limitando la especulación". La plataforma ha llamado "a la desobediencia civil frente a las órdenes de desalojo y a la resistencia no violenta frente a los desahucios".