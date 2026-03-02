Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consecuencias del conflicto

La situación en Oriente Medio impide a joyeros cordobeses participar con normalidad en la feria de Hong Kong

Cuatro firmas no han podido finalmente viajar tras la cancelación de sus vuelos con escala en países árabes

13 empresas cordobesas iban a participar en la Feria de Joyería de Hong Kong

13 empresas cordobesas iban a participar en la Feria de Joyería de Hong Kong

La Hong Kong Jewellery & Gem Fair (JGF) 2026, que se celebra del 4 al 8 de marzo, está viéndose afectada por la inestabilidad en Oriente Medio, que ha provocado el cierre de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en importantes hubs de conexión como Doha y Dubái.

Los recientes acontecimientos bélicos en la región han generado numerosas cancelaciones y graves dificultades en las conexiones entre Europa y Asia, afectando directamente a los desplazamientos previstos para expositores y compradores internacionales.

13 de las 15 empresas españolas son cordobesas

España cuenta en esta edición con 15 empresas participantes, de las cuales 13 son fabricantes de joyería de Córdoba. Sin embargo, cuatro de estas empresas no han podido finalmente viajar tras la cancelación de sus vuelos con escala en países árabes, sin haber encontrado alternativas viables para llegar a Hong Kong a tiempo para el inicio de la feria.

Otras empresas sí han logrado reorganizar sus desplazamientos, aunque en muchos casos adquiriendo billetes a precios desorbitados, lo que incrementa notablemente los costes de participación en una de las citas comerciales más importantes del calendario internacional del sector.

Impacto en las ventas

Desde la Asociación de Joyeros de Córdoba se muestra además preocupación por el posible impacto en las ventas, ya que muchos compradores internacionales podrían encontrarse con las mismas dificultades de transporte, reduciendo la afluencia prevista de visitantes profesionales.

La feria de Hong Kong constituye una plataforma estratégica para el sector joyero cordobés, clave para la apertura de nuevos mercados, la consolidación de exportaciones y la presentación de nuevas colecciones. Las dificultades logísticas derivadas de la situación geopolítica suponen, por tanto, un importante contratiempo para la actividad comercial prevista en este primer trimestre del año.

La asociación confía en que la situación aérea pueda normalizarse en los próximos días y que las empresas desplazadas puedan desarrollar su actividad comercial con la mayor normalidad posible dentro de este contexto excepcional.

