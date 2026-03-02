El sector hotelero de Córdoba alerta: los contratos están «totalmente parados»

Los alojamientos turísticos de Córdoba observan la llegada de la nueva temporada alta con «prudencia» por el impacto que el accidente de trenes ocurrido en Adamuz y la interrupción de la línea de alta velocidad Córdoba-Madrid ha tenido en la actividad de las últimas semanas. Los problemas continúan en la red ferroviaria y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, indica que, «por ahora, parece que las contrataciones están totalmente paradas a la espera de ver cómo evoluciona la actividad».

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, afirma que «en estas fechas tendríamos que empezar a contratar o llamar a los trabajadores fijos-discontinuos, pero no podemos hacerlo porque no hay trabajo para los que están». En este sentido, reconoce que «lo estamos pasando verdaderamente mal por la caída de actividad y necesitamos ayuda de todos los sitios». La patronal ha cuantificado en una horquilla del 40% al 50% el descenso de la demanda registrado en comparación con el año pasado. «Ha habido días que se han cancelado todas las reservas», lamenta su presidenta.

Ahora, «tienen la esperanza» de recuperar las pernoctaciones, pero por el momento la situación «está fatal y los hoteles están mal. Las previsiones de actividad son totalmente negativas todavía por el impacto de la tragedia de Adamuz. El tren funciona por algunas zonas, pero la gente tiene mucho miedo a usarlo todavía. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos», reconoce esta profesional en referencia al servicio de alta velocidad. Por otra parte, también señala que «damos gracias a que la catástrofe ha tenido lugar en el mes de enero, porque llegar a ocurrir en abril o mayo y estamos muertos».