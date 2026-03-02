Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presa de Iznájar
El sector hotelero de Córdoba alerta: los contratos están «totalmente parados»

Aehcor afirma que las empresas son «prudentes» ante el impacto de la tragedia ferroviaria, pero «tienen la esperanza» de recuperarse

Un viajero es atendido en la recepción de un hotel. | A.J. GONZÁLEZ

Un viajero es atendido en la recepción de un hotel. | A.J. GONZÁLEZ

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Los alojamientos turísticos de Córdoba observan la llegada de la nueva temporada alta con «prudencia» por el impacto que el accidente de trenes ocurrido en Adamuz y la interrupción de la línea de alta velocidad Córdoba-Madrid ha tenido en la actividad de las últimas semanas. Los problemas continúan en la red ferroviaria y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje (Aehcor), Elena Rizos, indica que, «por ahora, parece que las contrataciones están totalmente paradas a la espera de ver cómo evoluciona la actividad».

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, afirma que «en estas fechas tendríamos que empezar a contratar o llamar a los trabajadores fijos-discontinuos, pero no podemos hacerlo porque no hay trabajo para los que están». En este sentido, reconoce que «lo estamos pasando verdaderamente mal por la caída de actividad y necesitamos ayuda de todos los sitios». La patronal ha cuantificado en una horquilla del 40% al 50% el descenso de la demanda registrado en comparación con el año pasado. «Ha habido días que se han cancelado todas las reservas», lamenta su presidenta.

Ahora, «tienen la esperanza» de recuperar las pernoctaciones, pero por el momento la situación «está fatal y los hoteles están mal. Las previsiones de actividad son totalmente negativas todavía por el impacto de la tragedia de Adamuz. El tren funciona por algunas zonas, pero la gente tiene mucho miedo a usarlo todavía. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos», reconoce esta profesional en referencia al servicio de alta velocidad. Por otra parte, también señala que «damos gracias a que la catástrofe ha tenido lugar en el mes de enero, porque llegar a ocurrir en abril o mayo y estamos muertos».

El comercio tendrá «refuerzos puntuales»

El comercio es uno de los sectores económicos que se beneficia del aumento de la actividad derivado de la temporada alta en Córdoba y el presidente de la federación provincial, Rafael Bados, afirma que «la previsión es de refuerzos puntuales de empleo en el comercio durante la próxima Semana Santa, especialmente, en aquellos que desarrollan su actividad vinculados al turismo». De este modo, desde Comercio Córdoba precisan que la campaña de primavera-verano permitirá mantener el nivel de empleo en el comercio de cercanía, «pero no prevemos nuevas contrataciones, ya que el contexto de costes y consumo moderado limita la creación de empleo».

