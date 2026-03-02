La reforma integral de la calle Marruecos incluye nuevos acerados, alumbrado, más árboles y 33 aparcamientos

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba procederá a la reforma integral de la calle Marruecos, situada en Ciudad Jardín, por un importe de 303.090 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación, que será ejecutada por la empresa O.C.C., se centrará en la remodelación de los acerados, el alumbrado público, el asfaltado y los aparcamientos, así como se intervendrá en el arbolado, la red de saneamiento y las barreras arquitectónicas existentes.

Reforma integral

En lo que se refiere a los acerados, se procederá a la reforma de la anchura de los mismos hasta los 2,20 metros, utilizándose baldosas de terrazo gris de 16 tacos de 40 x 40 centímetros. Los bordillos serán de granito, de 15 x 25 centímetros.

En cuanto al alumbrado público, se sustituirán las nueve luminarias de tecnología de descarga de 150w ancladas a fachadas, por báculos de 6 metros de altura y luminarias led de 24 w. Para la recogida de aguas pluviales, se construirán imbornales de acometida directa con rejilla abatible de hierro fundido, modelo Emacsa, que acometen directamente a los pozos de alcantarillado existentes y a los nuevos. Se adaptarán todos los imbornales existentes y se eliminarán aquellos que no acometan directamente a pozo. Se aprovecharán las canalizaciones existentes a pozo siempre que sea posible. Asimismo se cambiarán las tapas de fundición gris por tapas de fundición dúctil.

La obra contempla también 33 plazas de aparcamientos para vehículos y espacio reservado para aparcamiento de motos y zona de carga y descarga. También recoge la plantación de ocho nuevos árboles y el mantenimiento de los 21 naranjos existentes. Se instalará sistema de riego automatizado.

Del mismo modo, se suprimirán las barreras arquitectónicas presentes ahora en la vía y se dispondrán pasos de peatones en todos los cruces de calles existentes. Los pasos de peatones se realizarán mediante losa de botones y unidireccional, como indica la normativa de accesibilidad vigente, de forma que quedarán eliminados todo tipo de obstáculos y escalones.

Inversión de 10 millones en 2026

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que esta actuación en la calle Marruecos “es muy necesaria dado el estado en el que se encuentra la vía”. Ruiz Madruga ha apuntado que esta obra se suma a otras intervenciones que se han realizado en la zona de Ciudad Jardín o que está previsto acometer, como es el caso de la reforma de la calle Alcalde de la Cruz Ceballos, ya finalizada. No obstante, el delegado ha comentado que “trabajamos con una visión global de la ciudad para poder atender a todos los distritos y que todos los cordobeses vean como mejora la habitabilidad de sus barrios”.

Ruiz Madruga ha recordado que en el año 2026, la Delegación de Infraestructuras invertirá un montante total de 10,1 millones de euros entre las obras pendientes y las que se inician en este ejercicio, actuaciones “que mantienen la filosofía de nuestro modelo de ciudad: reformas integrales que apuestan por calles con mejores acerados y calzadas, renovación de imbornales, alumbrado sostenible y, por supuesto, más árboles para mitigar los efectos del calor y ganar sombras en todos los barrios”. En definitiva, ha añadido, “intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los cordobeses, con una Córdoba mejor, más cuidada y más sostenible”