La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Las Quemadas (Quemasem) ha informado de la adecuación e instalación de una nueva zona de aparcamiento en la calle Andrés Barrera, una actuación que responde a una demanda trasladada por la entidad para dar solución a una necesidad real de movilidad y estacionamiento en el polígono.

La intervención, ejecutada por el Ayuntamiento de Córdoba, se ha desarrollado en el tramo comprendido entre las instalaciones de Indra y Emergia, habilitando un espacio que se estima podrá dar servicio a más de 50 vehículos al día. La mejora permitirá ordenar el estacionamiento, reducir la congestión en horas punta y facilitar el acceso de trabajadores, proveedores y visitantes a una de las zonas con mayor actividad empresarial.

Reclamación formalizada en noviembre

La solicitud fue formalizada el pasado mes de noviembre a través de la Oficina Técnica de Quemasem, dentro del trabajo continuado que la asociación desarrolla como interlocutor permanente entre el tejido empresarial del parque y las administraciones públicas.

Desde la Junta Directiva destacan que la entidad actúa como voz unificada de las empresas del polígono, canalizando incidencias, trasladando propuestas y defendiendo inversiones que impactan directamente en la competitividad del enclave y en la calidad del entorno laboral.

Quemasem impulsa una nueva zona de aparcamiento en Las Quemadas para mejorar la movilidad. / CÓRDOBA

“Este resultado demuestra que cuando las empresas están organizadas y representadas, las mejoras llegan. No hablamos de gestos, sino de actuaciones concretas que afectan al día a día del polígono”, señalan desde Quemasem.

Agradecimiento al Área de Infraestructuras

La asociación ha agradecido al Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba la rapidez en la comprensión del problema y la eficacia en la aplicación de la solución planteada.

Al mismo tiempo, Quemasem recuerda que mantiene sobre la mesa reivindicaciones estructurales para el desarrollo del parque empresarial, entre ellas mejoras en el mantenimiento y asfaltado de viales, refuerzo del alumbrado y la seguridad, mejor señalización y ordenación del tráfico, así como una apuesta sostenida por la limpieza y conservación de las zonas comunes.

La entidad continuará impulsando medidas orientadas a mejorar infraestructuras y servicios, con el objetivo de consolidar un parque empresarial más accesible, seguro y competitivo, acorde al peso económico e industrial que representa Las Quemadas para Córdoba.