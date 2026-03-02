Consecuencias económicas
El precio del crudo repunta hasta un 12% por el conflicto en Irán, aunque el consumidor cordobés aún no nota la subida en la gasolinera
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, advierte que la inestabilidad en Irán podría elevar los precios del combustible, aunque el sector intenta contener el impacto
El conflicto en Irán ha vuelto a introducir un fuerte componente de tensión en los mercados internacionales de petróleo, una realidad que ya se está reflejando con claridad en el mercado mayorista, "aunque todavía no en el precio que paga el consumidor en la gasolinera". Son las palabras del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Córdoba, Rafael Larrea, que explica que en estos momentos los precios en surtidor "se mantienen relativamente estables porque el sector está absorbiendo parte del impacto" por las tensiones generadas tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la contraofensiva de Irán.
Sin embargo, alerta de que esa situación "tiene un recorrido limitado". "Nuestros proveedores ya han comunicado incrementos muy significativos en los precios de suministro a partir de esta semana, con subidas de hasta 12 céntimos por litro en gasóleo y alrededor de 6 céntimos en gasolina", asegura. El crudo, por su parte, ha llegado a repuntar hasta un 12% en la sesión, estabilizándose después en torno al 7%, lo que a su juicio "da una idea de la enorme volatilidad existente".
El principal problema, la incertidumbre
Más allá del nivel concreto de precios, Larrea afirma que el principal problema ahora mismo es la incertidumbre. "Hablamos de un sector formado mayoritariamente por pymes, con un margen financiero muy ajustado, que está haciendo un esfuerzo notable por no trasladar de manera inmediata estas subidas al consumidor". Eso sí, si los costes en origen se consolidan en niveles elevados, asegura que "será inevitable que ese impacto termine reflejándose en el precio final para garantizar la viabilidad de las empresas".
En cualquier caso, Larrea considera importante lanzar un mensaje de tranquilidad: "No existe ningún riesgo de desabastecimiento. España cuenta con reservas estratégicas suficientes, un sistema de refino de los más avanzados de Europa y una elevada diversificación de orígenes de crudo, lo que nos permite afrontar este tipo de crisis con mayor solidez que otros países", concluye.
