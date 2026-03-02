Sucesos
Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia
Había quedado atrapado en el coche y han tenido que intervenir los bomberos. Según Emergencias, no consta un traslado hospitalario
Un coche ha volcado esta mañana en la avenida de Libia, a la altura de la rotonda del Carrefour Zahira, tras una colisión en la que se han visto implicados dos turismos. El aviso fue recibido a las 7.29 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, Policía local y servicios sanitarios. Según han informado los bomberos, un menor ha quedado atrapado en el coche volcado y han tenido que socorrerlo, aunque no confirman su traslado al hospital. Desde el servicio de emergencias han señalado que no consta ningún traslado hospitalario y que la atención sanitaria se realizó en el lugar del accidente.
No se han registrado más personas afectadas como consecuencia del choque.
Humo en un garaje
Por otro lado, a las 7.45 horas se recibió un segundo aviso en la calle Pintor Matisse, número 6, por la presencia de humo en un garaje. El incidente se debió a un coche en combustión en el interior, lo que obligó igualmente a la intervención de los bomberos para controlar la situación.
