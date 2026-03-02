Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia

Había quedado atrapado en el coche y han tenido que intervenir los bomberos. Según Emergencias, no consta un traslado hospitalario

Bomberos de Córdoba en una imagen de archivo.

Bomberos de Córdoba en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Un coche ha volcado esta mañana en la avenida de Libia, a la altura de la rotonda del Carrefour Zahira, tras una colisión en la que se han visto implicados dos turismos. El aviso fue recibido a las 7.29 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, Policía local y servicios sanitarios. Según han informado los bomberos, un menor ha quedado atrapado en el coche volcado y han tenido que socorrerlo, aunque no confirman su traslado al hospital. Desde el servicio de emergencias han señalado que no consta ningún traslado hospitalario y que la atención sanitaria se realizó en el lugar del accidente.

No se han registrado más personas afectadas como consecuencia del choque.

Humo en un garaje

Por otro lado, a las 7.45 horas se recibió un segundo aviso en la calle Pintor Matisse, número 6, por la presencia de humo en un garaje. El incidente se debió a un coche en combustión en el interior, lo que obligó igualmente a la intervención de los bomberos para controlar la situación.

