Los museos Julio Romero de Torres y Taurino celebran el 8M con actividades sobre la mujer en el arte

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado una programación especial que se desarrollará a lo largo del mes de marzo en el Museo Julio Romero de Torres y en el Museo Taurino, con propuestas que invitan a reflexionar sobre la representación, la presencia y el papel de las mujeres en el arte y en la tauromaquia.

Estas actividades, impulsadas desde el Servicio de Mediación Cultura, “parten del compromiso de los museos con una mirada crítica e inclusiva de sus colecciones, generando espacios de diálogo, participación y reflexión que conectan el patrimonio con las inquietudes sociales actuales”, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás.

La programación combina intervenciones artísticas participativas, visitas dinamizadas y encuentros con profesionales, con el objetivo de acercar al público nuevas narrativas y fomentar una lectura contemporánea de los discursos museísticos.

Mi mirada en esta historia

El próximo 7 de marzo, tendrá lugar en el Museo Julio Romero de Torres el programa Mi mirada en esta historia, una intervención artística participativa que ofrecerá dos pases a las 10.30 y 12 horas con acceso libre hasta completar los grupos. El museo invitará a los asistentes a ponerse en el lugar de las mujeres representadas en las obras de Julio Romero de Torres, explorando corporal y emocionalmente sus posturas, gestos y significados. La experiencia culminará con la creación de un mapa emocional colectivo que establece un diálogo entre las representaciones femeninas del pasado y las miradas de las mujeres del presente.

Visita dinamizada

Los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, a las 19 horas, el Museo Julio Romero de Torres ofrecerá una visita dinamizada bajo el título Entre musa y mujer: miradas femeninas en la obra de Julio Romero de Torres con una duración aproximada: 45-50 minutos y entrada libre hasta completar los grupos. La visita dinamizada propone conocer las historias de algunas de las modelos de las obras más emblemáticas del pintor. A lo largo del recorrido, se analizan los arquetipos y roles asignados a estas mujeres, así como su relación con el artista, promoviendo una reflexión crítica sobre su papel como objeto de representación y atención.

La mujer en el toreo

El Museo Taurino ofrecerá los miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo a las 18 horas una visita dinamizada titulada La mujer en el toreo: presencias, ausencias y resistencias con entrada libre hasta completar los grupos. Esta visita permite descubrir la presencia histórica de las mujeres en el mundo del toreo: ganaderas, matadoras, banderilleras o rejoneadoras. Una propuesta que genera un espacio para el aprendizaje y el diálogo, abriendo nuevas preguntas sobre su visibilidad en el relato museístico.

Encuentro con Rocío Romero

El Museo Taurino ofrecerá el 21 de marzo a las 12 horas, con entrada libre, un coloquio titulado Mujeres y Tauromaquia: Trayectoria, Presencia y Memoria. El encuentro contará con la participación de la torera Rocío Romero, quien compartirá su trayectoria profesional y su experiencia dentro del mundo taurino. El coloquio tendrá un formato abierto, fomentando la participación del público y el intercambio de ideas, con el objetivo de acercar esta realidad desde una perspectiva de género.