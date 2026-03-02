Lourdes Pastor ofrece un concierto en la cárcel de Córdoba por la prevención de la violencia contra las mujeres

La cantante y activista cultural Lourdes Pastor ha ofrecido un concierto benéfico en la cárcel de Córdoba en una jornada dedicada a la prevención de la violencia contra las mujeres y la difusión de valores democráticos, de memoria y de paz.

La actividad se ha desarrollado en colaboración con la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, dentro de sus acciones de sensibilización y compromiso social.

El concierto se vivió como "un encuentro profundamente humano", según la artista, que contó con la participación de mujeres y hombres del centro penitenciario, generando un clima de emoción, escucha y respeto compartido.

Las internas se sintieron reflejadas por las letras

Tras la actuación, Lourdes Pastor mantuvo una conversación con las mujeres internas, quienes expresaron cómo se habían sentido reflejadas en las letras. "Compartieron la fuerza que les transmitió Bello Ciao, el dolor y la sororidad presentes en el martinete feminista, y la emoción evocada por Andaluces de Jaén, que despertó el recuerdo de padres, madres, abuelas y abuelos", asegura Pastor en un comunicado.

“La música puede atravesar cualquier muro cuando nace desde la verdad. Hoy no ha sido solo un concierto; ha sido un espacio de memoria compartida, dignidad y esperanza”, señaló la artista.

Compromiso con una "cultura transformadora"

Con esta actuación, Lourdes Pastor reafirma su compromiso "con una cultura transformadora, capaz de generar reflexión y diálogo en contextos especialmente sensibles".

La artista contó con la colaboración a la guitarra de Ángel Dobao, la violinista Eles Bellido y la percusión de Manuel Reyes de la Rubia.

La próxima actuación de Lourdes Pastor será esta semana, el 4 de marzo, en un concierto benéfico contra el cáncer.