Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 2 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
I Festival Internacional de música ‘Bianca L. Von Berger’
Córdoba se convertirá en el epicentro del piano europeo con la celebración del Festival Internacional de Música Bianca L. Von Berger, que tendrá lugar del 2 al 24 de marzo de 2026. El cartel cuenta con cinco conciertos de pianistas destacados empezando hoy con Andrés Carlos Manchado (Director Artístico).
CÓRDOBA. Centro Cultural San Hipólito.
Gran Capitán, 5.
19.00 horas.
Exposición internacional
Caligrafía Árabe ‘Al-Raqim’
Esta colección inédita, que llega por primera vez a España desde Catar, reúne las obras maestras ganadoras del Concurso Internacional de Caligrafía Árabe. La muestra busca tender puentes de paz a través de la belleza de la escritura sagrada y artística.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
De 10.00 a 14.00 horas.
Niños
Sesión de lectura de ‘La hora del cuento’
Habrá sesión de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en las bibliotecas municipales Arrabal del Sur y Fuensanta, a cargo de Lúa y Nieves Palma, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Arrabal del Syr y Fuensanta.
Priego de Córdoba, s/n y Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n.
17.00 horas.
Muestra
‘Arqueología de la imagen’
En esta muestra, Juanan Soria establece un diálogo entre arqueología e imagen digital mediante pintura, dibujo y vídeo-animación, utilizando la estratigrafía como eje conceptual para vincular las capas de una excavación con la construcción de imágenes en software y la acumulación de información en redes.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
