El Hospital Cruz Roja de Córdoba inaugura una Unidad de Ensayos Clínicos para avanzar en investigación neurológica

El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha puesto en marcha una nueva Unidad de Ensayos Clínicos en el seno del Instituto de Neurociencias, que supone un importante avance en la investigación neurológica y refuerza el compromiso del centro con la innovación, la excelencia científica y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Esta unidad altamente especializada, estará dedicada a la planificación, coordinación y ejecución de estudios clínicos en personas, garantizando en todo momento la seguridad de los participantes, el rigor científico y el estricto cumplimiento de la normativa ética y regulatoria vigente.

Su creación permitirá evaluar nuevos tratamientos y ofrecer a los pacientes la posibilidad de acceder, de forma voluntaria e informada, a terapias innovadoras antes de su implantación en la práctica clínica habitual

Investigación sobre un amplio espectro de enfermedades neurológicas

La actividad investigadora de la unidad abarcará un amplio espectro de enfermedades neurológicas, entre las que se incluyen patologías neurodegenerativas como el Alzheimer o los parkinsonismos, enfermedades autoinmunes del sistema nervioso como la esclerosis múltiple o la miastenia gravis, cefaleas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la neurorrehabilitación.

Los ensayos tendrán como objetivo avanzar en el conocimiento de estas patologías y evaluar tratamientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La seguridad del paciente como pilar central

La seguridad del paciente es uno de los pilares fundamentales de esta nueva unidad. Todos los estudios se desarrollan bajo los estándares internacionales de Buenas Prácticas Clínicas, con protocolos estrictos, monitorización continua, sistemas de detección y notificación de posibles efectos adversos y un seguimiento exhaustivo de cada participante, todo ello llevado a cabo por un equipo altamente cualificado y con experiencia acreditada en investigación clínica.

El acceso a los ensayos se realizará, de manera general, a través de las consultas de Neurología del Instituto de Neurociencias, donde se valorará cada caso de forma individual y se informará detalladamente a los pacientes sobre los estudios disponibles y los requisitos de participación.

Firme apuesta por la investigación neurológica

Con esta iniciativa, el Hospital Cruz Roja de Córdoba refuerza su posición como referente en investigación neurológica, fomenta la colaboración entre clínicos, investigadores e industria farmacéutica y consolida un modelo asistencial que integra atención, investigación y humanización en beneficio directo de los pacientes.

Para los profesionales supone un impulso a la actualización científica continua y una oportunidad para trabajar con terapias emergentes que podrán trasladarse directamente a la práctica asistencial.

Para los pacientes, implica la posibilidad de acceder, siempre con plena información y garantías, a tratamientos innovadores antes de su llegada a la práctica clínica generalizada.

La unidad estará dirigida por el Dr. Félix Viñuela Fernández, neurólogo experto en investigación clínica y principal investigador en múltiples ensayos clínicos internacionales multicéntricos. Con décadas de experiencia clínica, actividad docente y una amplia trayectoria en sociedades científicas, el Dr. Viñuela lidera esta apuesta por acercar a los pacientes las terapias neurológicas más innovadoras, en colaboración con algunos de los centros hospitalarios más prestigiosos del mundo.