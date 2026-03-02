Hitachi Energy recorta la inversión en Córdoba de 80 a 47,6 millones y la justifica "por la caída de la eficiencia operativa"

Hitachi Energy reducirá su inversión en Córdoba. La empresa ha informado este lunes a través de un comunicado de la revisión del Plan Industrial de la planta cordobesa, que ha llevado a la empresa a recortar la inversión inicial prevista de 80 millones de euros a 47,6 millones de euros". Según informa la compañía, la puesta en marcha de la planta "conllevaba un gran esfuerzo inversor y requería, entre otros aspectos, adecuar el modelo productivo y laboral a las necesidades de la actividad del centro". Aseguran que por este motivo "la empresa propuso adaptar los sistemas actuales de trabajo a la producción estimada, acorde con el crecimiento previsto de la planta".

El acuerdo para esa revisión no ha sido posible, indica Hitachi, que habla de "una caída de la eficiencia operativa de la planta resultado de una baja productividad a la que, en los últimos meses, se ha sumado el efecto de paros y huelgas". El impacto negativo de tales circunstancias, "con más de un 36% de producción no ejecutada," se ha traducido en pérdidas" y sitúa a la planta de Córdoba como una de las menos eficientes del grupo. Así, tras analizar alternativas, "se ha tomado la decisión de reducir las inversiones inicialmente previstas, que ascendían a 80 millones de euros".

Externalización de operaciones

Esta inversión, según la empresa, permitirá consolidar las mejoras estructurales necesarias, asegurar la actividad y eficiencia de la planta y mantener el compromiso con Córdoba y con la región. La revisión incluye además "medidas organizativas orientadas a mejorar la productividad y la eficiencia de la planta mediante la externalización de determinadas operaciones de menor valor añadido o carácter más variable".

Señala Hitachi que los profesionales que se encargan actualmente de estas tareas asumirán nuevas funciones dentro de la planta para lo que se desarrollará un plan de formación específico. Hitachi Energy afirma que estas medidas "supondrán una estimación de 60 nuevos puestos de trabajo indirectos", que se suman a los más de 100 profesionales que la organización ya ha incorporado a la planta desde 2023.

La dirección añade en su comunicado "su voluntad de trabajar con la representación legal de los trabajadores, siempre que se retome un contexto de normalidad de la actividad para preservar la actividad industrial en la provincia y buscando la competitividad y viabilidad de la planta".

CCOO critica "la hipocresía" de Hitachi y rechaza que se achaque a la protesta laboral la producción no ejecutada

En respuesta al anuncio de la empresa, el sindicato CCOO ha criticado "la hipocresía de Hitachi, que se niega a sentarse a negociar al tiempo que pone como excusa la negociación para remodelar su plan industrial".

La mayoría del comité de empresa, conformada por la representación de CCOO, recuerda a la empresa que "solo se han llevado a cabo 23 horas de huelga desde noviembre, mientras que las sanciones y cierres unilaterales de la empresa han supuesto la pérdida de más de 22.000 horas de trabajo".

Según el secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, "En ningún caso se puede achacar a la protesta laboral la producción no ejecutada, que es solo fruto de la pésima gestión empresarial de la dirección”.

El representante sindical añade que“es una desfachatez que la empresa eche la culpa de su mala gestión a una negociación que no deja de boicotear”.

Por último, reiteran desde el comité que "la parte social sigue dispuesta a negociar, y es la empresa la que se ha levantado de la mesa de negociación no una, sino varias veces".