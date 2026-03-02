Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 2 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 3 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonio Sotelo Mangas
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael Lovera Escallada
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
