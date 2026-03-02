Los fallecidos en Córdoba el lunes 2 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 3 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Sotelo Mangas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Lovera Escallada

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.