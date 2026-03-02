La empresa Rochel valora ampliar sus instalaciones y aumentar su plantilla

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto a la primera teniente de alcalde y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, han visitado la sede de la empresa Rochel, referente en el ámbito de la logística. El encuentro ha servido para profundizar en la realidad de un sector que, con un marcado acento local, se ha convertido en una pieza clave del engranaje económico de la ciudad en el presente y que afronta un horizonte de gran relevancia en los próximos meses.

Durante el recorrido, el alcalde ha subrayado el “acento cordobés” de una empresa que ha sabido profesionalizar la logística hasta convertirla en un activo de excelencia para la ciudad. En este sentido, el alcalde ha señalado que “Grupo Rochel representa ese orgullo empresarial de nuestra tierra, firmas que crecen con solvencia y que demuestran que Córdoba tiene capacidad de primer nivel para competir en cualquier mercado internacional”. Asimismo, José María Bellido ha detallado que entre las ediciones de 2024 y 2025 de los programas de incentivos del Imdeec se han movilizado más de 2,3 millones de euros en ayudas directas. El alcalde ha manifestado también que el presupuesto municipal para planes de formación ha pasado de los 204.075 euros de 2024 a los 266.560 euros en el último ejercicio y que, solo en el último año, el programa ha beneficiado a 146 empresas y entidades locales, con una subvención media por entidad de unos 7.143 euros en sus líneas de competitividad.

Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha incidido en que el objetivo de estas visitas es conocer de primera mano las inquietudes de los empresarios “para que el instituto municipal actúe como una herramienta útil de crecimiento”. En este sentido, ha señalado que “nuestra labor es escuchar para fortalecer, ver cómo el apoyo institucional se traduce en un crecimiento real, con un 100% de contratos para menores de 40 años en líneas clave, y eso nos anima a seguir trabajando cerca de nuestros sectores estratégicos”.

A este respecto, Blanca Torrent ha remarcado que el apoyo al talento y la equidad marcan la hoja de ruta del Imdeec, destacando que en los proyectos de carácter social el 86% de las contrataciones han correspondido a mujeres. También ha puesto de manifiesto que este seguimiento es fundamental para que empresas como Rochel, que cuenta ya con una plantilla de 150 trabajadores y ha incrementado su facturación en 4 millones de euros, puedan planificar su expansión y seguir creando puestos de trabajo de calidad en Córdoba.

Desde la dirección de la entidad han agradecido la presencia de los representantes municipales. El CEO del grupo empresarial, Rafael Rochel, ha querido subrayar “el compromiso de nuestro equipo con la eficiencia y el desarrollo logístico de Córdoba” añadiendo que con el fin de sostener el crecimiento de los últimos dos ejercicios, “estamos valorando el cambio a unas instalaciones de mayor capacidad que permitan la creación de más empleo”. En este sentido, ha reiterado su agradecimiento por la disposición y el interés mostrados por el alcalde y su equipo de gobierno, recordando que la apuesta municipal por el empresariado, canalizada a través de las herramientas de apoyo del Imdeec, de las que Rochel es beneficiaria, “es clave para fortalecer el ecosistema industrial de nuestra tierra”.

La visita ha finalizado con el reconocimiento por parte de los responsables municipales a la trayectoria de la empresa, vinculada a una estrategia de fomento del empleo que, sumando las dos últimas convocatorias de competitividad, ha generado un total de 219 nuevos empleos directos en la ciudad.