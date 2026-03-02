Cordobeses atrapados en Oriente Próximo: incertidumbre y desesperación ante la falta de soluciones para volver

Son muchos los cordobeses que han quedado atrapados en distintos países al estallar el conflicto en Oriente Próximo. Algunos estaban rehaciendo su vida por trabajo, otros de turismo, pero todos comparten la incertidumbre de no saber lo que va a pasar o si van a poder volver a España en los próximos días.

La cordobesa Marina Carretero, residente en Doha (Qatar), asegura que la situación este lunes sigue siendo tensa aunque "estable". Esta mañana "nos despertaron los misiles de nuevo y seguimos atentos a nuevas actualizaciones", explica. A pesar de los nuevos ataques, insiste en que el escenario no ha empeorado, aunque sí se están adoptando medidas más estrictas de prevención.

Recomendaciones de las autoridades: no salir de casa y comprar con previsión

Así, las autoridades han recomendado no salir de casa salvo en casos extremos y realizar compras con previsión. "Nos han dicho que compremos alimentos con conocimiento y que vayamos rotando de supermercados", señala Marina, natural de El Carpio y que lleva cuatro meses viviendo en Doha por trabajo.

Según detalla, la situación continúa bajo control, pero con un aumento de las medidas preventivas "para garantizar la mayor seguridad para todos".

Una pareja cordobesa en Dubái asegura que el domingo por la tarde "estaba más calmado todo" y "se escucha ahora todo más lejos", aunque esta mañana también se han levantado con dos explosiones. Este lunes han acudido a una oficina gubernamental para realizar algunos trámites sobre su estancia en ese país y afirman que aunque mucha gente no está saliendo de casa, también hay muchos "en la calle haciendo vida normal".

Los turistas, cada vez más desesperados

Sin embargo, en el caso de los turistas la desesperación es cada vez más evidente. Rocío, una cordobesa que permanece atrapada en Qatar junto a su marido y amigos, relata que la situación se está complicando con el paso de las horas y que, por el momento, no hay ninguna solución a la vista. Según explica, anoche recibieron la llamada del embajador español, pero no les ofreció ninguna alternativa concreta. "Solución ninguna", resume.

Desde el hotel en el que se encuentran —donde no pueden salir tras decretarse el estado de alerta— han visto pasar "helicópteros de guerra" por las ventanas y, según afirma, se han producido ataques contra plantas energéticas del país. "La tarde está siendo interesante", comenta con ironía, aunque reconoce que la situación les está afectando emocionalmente: "Llevamos toda la tarde llorando porque la cosa no solo no mejora, es que empeora".

Además, la incertidumbre se agrava por las dificultades logísticas. Trabajadores de Qatar Airways han acudido para recoger los números de sus maletas e intentar localizarlas en el aeropuerto y trasladárselas al hotel, ya que prevén que la situación "va para largo". En el equipaje tienen ropa y también medicación necesaria.

Por ahora, asegura que no tienen constancia de ningún plan de evacuación ni de que se esté negociando un alto el fuego que permita la salida de turistas. Mientras tanto, permanecen en el hotel, a la espera de nuevas indicaciones.

Rafael Llamas, alcalde de Montilla ha asegurado estar "muy pendiente de nuestros paisanos y paisanas que debido al conflicto bélico de la zona esperan las gestiones del Ministerio de Exteriores para organizar su vuelta desde Dubái". Hay que recordar que un grupo de viajeros de ese municipio han quedado atrapados en Dubái. "Me trasladan que están tranquilos y en el hotel", agrega el alcalde. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba y su subdelegada Ana López Losilla "están muy pendiente de las noticias que puedan generarse en las próximas horas. Mucho ánimo y esperamos vuestro pronto regreso", ha concluido el alcalde.