EL TIEMPO
Semana ‘de dos caras’ en Córdoba: calima al inicio y lluvias en camino por la borrasca Regina
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología del 2 al 8 de marzo
Adiós a la primavera adelantada y al anticiclón. Córdoba vivirá esta semana un vuelco meteorológico en un inicio del mes de marzo protagonizado por la calima, posibles lluvias de barrio y las precipitaciones que llegan de mano de una nueva borrasca de alto impacto, Regina. Si bien el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que las lluvias no serán tan virulentas como las de las borrascas de los meses de enero y febrero, sí enturbiarán el ambiente, obligando a llevar paraguas en mano a partir del miércoles.
De momento, el lunes y el martes estarán marcados por la presencia de polvo africano en suspensión, que podría derivar en chubascos con depósitos de barro a partir de mediodía, con una probabilidad de lluvia del 50 por ciento. La presencia de calima continuará el martes, en el que vuelve la advertencia de precipitaciones aisladas con depósitos de barro.
Regina llega a Córdoba
La inestabilidad se hará presente desde el miércoles 4 de marzo, que será junto al viernes, la jornada con más preeminencia de chubascos abundantes, que podrían ser localmente fuertes, y, en el caso del miércoles, ir acompañadas de tormentas.
Las probabilidades de precipitaciones serán de un 75 por ciento en el primer tramo del miércoles, aumentando al 100 por ciento a partir del mediodía. El jueves, la jornada será más tranquila a primera hora, volviendo la lluvia en el segundo tramo del día.
El ambiente borrascoso perdurará en el final de la semana, con el pronóstico de precipitaciones tanto el viernes, como el sábado y el domingo. El día más lluvioso del fin de semana será el viernes, manteniéndose los chubascos en una probabilidad del 90% para la jornada del sábado, y evolucionando a lluvia escasa el domingo.
Temperaturas a la baja
En cuanto a los termómetros, según la Aemet, la semana comenzará con valores por encima de los 20 grados, manteniendo así la sensación de ambiente primaveral, aunque a primera hora de la mañana, las mínimas marcarán temperaturas más bajas que en anteriores jornadas.
La llegada de la borrasca Regina desde este miércoles marcará un descenso de las máximas que caerán hasta los 15 grados el viernes y el domingo, y no superarán los 17º miércoles, jueves y sábado. Las mínimas se mantendrán en la horquilla de 7 y 8 grados, durante el resto de la semana.
