Córdoba refuerza su apuesta por el turismo gastronómico en la feria del aceite de oliva de Madrid

Córdoba busca reforzar su proyección internacional como destino gastronómico con su participación en la World Olive Oil Exhibition (WOOE), una feria internacional del aceite de oliva que se celebra en Madrid y que reúne a representantes de 59 países. La ciudad estará presente de la mano de la marca Tabernas Históricas y en colaboración con las tres denominaciones de origen de la provincia —Baena, Lucena y Priego de Córdoba— dentro del espacio Gusto del Sur.

Según ha explicado este lunes la delegada de Turismo, Marian Aguilar, junto al presidente de la Asociación de Tabernas Históricas, Jesús Murillo, se trata de "una magnífica oportunidad para la ciudad", enmarcada en el plan estratégico del Instituto Municipal de Turismo para posicionar a Córdoba no solo como destino patrimonial, sino también gastronómico. "El 80% de los turistas eligen un destino por su gastronomía y Córdoba es excelente tanto por su cultura como por su cocina", ha asegurado para justificar la presencia de la ciudad en esta feria.

La 13ª edición de la World Olive Oil Exhibition (WOOE) se celebra los días 3 y 4 de marzo en el recinto de Ifema y la propuesta cordobesa se materializará en un show cooking que pondrá en valor productos y recetas tradicionales elaboradas con aceite de oliva virgen extra con denominación de origen. Participarán Casa Pepe de la Judería, Taberna Santa Marina y Pastelería Savoy. Entre los platos que se presentarán figuran la mazamorra con dulce de pera y almendra, la berenjena en tempura confitada en aceite con jamón ibérico de Los Pedroches y el tradicional pastel cordobés.

Desde las denominaciones de origen se ha puesto en valor Córdoba como "una de las grandes potencias mundiales" en aceite de oliva virgen extra y que esta feria supone una plataforma clave para reforzar su posicionamiento internacional. Además, han destacado la alianza con las tabernas históricas como "una misma identidad".

Un inicio de año "muy malo" para la hostelería

No obstante, el sector hostelero atraviesa un momento complejo. Representantes de las tabernas históricas han reconocido que enero y parte de febrero han sido meses "muy malos" en facturación principalmente por los problemas en las conexiones ferroviarias y aéreas por el accidente de Adamuz y las borrascas, así como otras dificultades estructurales del sector. Aun así, se han mostrado optimistas de cara a los próximos meses y confían en que la promoción exterior y el apoyo institucional contribuyan a atraer turismo nacional e internacional.

"Vamos con ilusión y con ganas de representar a Córdoba como se merece", han afirmado convencidos de que la gastronomía sigue siendo una de las grandes cartas de presentación de la ciudad en el exterior.