Hacemos Córdoba plantea la adquisición de 300 bicicletas para poner en marcha un sistema público de movilidad sostenible

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado la “falta de avances” en materia de movilidad sostenible durante el actual mandato y ha exigido que "se aceleren de manera inmediata todas las gestiones necesarias para que la vuelva a apostar, como ya se hizo con gobiernos de izquierdas, por la bicicleta y por un modelo de transporte verdaderamente sostenible”.

Desde la coalición de izquierdas recuerdan que llevan “prácticamente todo el mandato señalando que el alcalde no cree ni cree en políticas sostenibles, especialmente en aquellas que tienen que ver con la bicicleta”. A juicio del grupo municipal, la prueba es clara: “en este mandato no se ha ampliado ni un solo kilómetro de carril bici”.

Hacemos Córdoba subraya que no solo no se han creado nuevos tramos, sino que tampoco se han mantenido adecuadamente los ya existentes. “Son muchos los carriles que hoy están llenos de obstáculos, repletos de suciedad y en condiciones que los hacen impracticables o muy difíciles de usar”, señalan. Esta situación, advierten, provoca que la ciudadanía "no utilice la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos".

Tramos interrumpidos

Además, denuncian que "existen numerosos tramos interrumpidos que obligan a las personas usuarias a incorporarse a la calzada sin garantías suficientes de seguridad, incluso en las ciclocalles”. En este sentido, alertan de que “son muchos los peligros que corren hoy día quienes se mueven en bicicleta por Córdoba”. El grupo recuerda que "hace ya más de dos semanas el Pleno municipal aprobó una propuesta para mejorar estos espacios destinados a la movilidad ciclista". Sin embargo, critican que “hasta la fecha no se ha movido ni un solo dedo para empezar a poner en marcha las medidas acordadas”.

Por ello, exigen que se actúe “de manera inmediata” y que se impulse un plan real de desarrollo de carriles bici en todos los barrios de la ciudad. Como ejemplo del abandono, citan el estado del carril bici en la avenida Barcelona, “pero no es un caso aislado”, puntualizan, “sino que en numerosas avenidas de Córdoba los carriles están prácticamente impracticables”.

Sistema público de bicicletas

Hacemos Córdoba insiste en que es “imprescindible” reducir el peso del vehículo privado para combatir la contaminación. Recuerdan que Córdoba se encuentra “entre las ciudades con mayores niveles de contaminación del país y que buena parte de esta situación tiene que ver con el tráfico. Por ello, consideran fundamental reforzar el transporte público, como el autobús y el taxi, y apostar decididamente por la bicicleta”.

Entre las propuestas planteadas por el grupo municipal figura la puesta en marcha de un sistema público con la adquisición de 300 bicicletas y la instalación de numerosos aparcamientos en distintos puntos de la ciudad para fomentar su uso.

También proponen campañas de concienciación, programas específicos para empleados públicos que faciliten acudir al trabajo en bicicleta y otras iniciativas destinadas a consolidar un cambio real en el modelo de movilidad. “Dinero hay y sobra”, sostienen desde Hacemos Córdoba, aludiendo a que el alcalde bate cada año récord de presupuesto sin ejecutar.

A su juicio, lo que falta es “voluntad política y una apuesta decidida por la bicicleta y por el transporte sostenible”. Por último, el grupo municipal reclama al alcalde que “deje de dejar pasar las semanas sin hacer nada” y que convoque de manera “urgente” a los colectivos con sensibilidad en materia de movilidad, así como a los grupos políticos, delegaciones y personal técnico municipal. “Es el momento de sentarse, planificar y empezar a acometer acciones concretas. Hasta ahora, no se ha hecho absolutamente nada”, concluyen