Córdoba importa mucho más de Irán que lo que exporta: ¿qué impacto tendrá el conflicto?

Córdoba compra mucho más a Irán de lo que le vende, pero las empresas cordobesas miran más allá de la balanza comercial con Irán, pues la incertidumbre viene dada por las consecuencias de la escalada bélica en toda la región, o cómo afectará a las rutas comerciales, entre otras cosas.

Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan y la inestabilidad puede afectar rutas estratégicas del comercio mundial, además del alza en el precio del petróleo y sus consecuencias en la energía o el combustible. El conflicto afecta directamente al Estrecho de Ormuz, zona clave para el tráfico marítimo y energético mundial. Las principales navieras ya han anunciado paralizaciones o desvíos, pero la duración del conflicto será determinante. Así lo explica Francisco Torrent, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

La zona es clave en exportación de petróleo y el encarecimiento del crudo impacta en el transporte marítimo, costes logísticos, energía o incluso seguros. Aunque se restablezca el tráfico, previsiblemente habrá un periodo de sobrecostes prolongados. Según explica Torrent, ya hay contenedores en tránsito o en puertos que podrían ser devueltos a origen, lo que genera costes adicionales inmediatos, pérdida de oportunidad de venta, riesgo de ruptura de stock en destino y, si el bloqueo se alarga, "las empresas pueden quedarse sin capacidad de almacenamiento y podría producirse parada de producción", con el impacto potencial que puede conllevar para el empleo.

Sectores cordobeses más expuestos

Los sectores cordobeses más expuestos son el de la alimentación, como conservas vegetales, aceituna y aceite. Estos son productos sensibles al tiempo, que necesitan reposición constante en supermercados. Además, Torrent recuerda que este periodo coincide con el final del Ramadán, momento de consumo elevado. Otros sectores, como joyería o maquinaria, pueden tener mayor flexibilidad logística por otras rutas, afirma Francisco Torrent, que agrega que "el problema ya existe y ya está generando costes".

Para el vicepresidente de CECO, lo más complicado de gestionar ahora es la incertidumbre. Para él, las empresas deben "mantener la calma" y seguir muy de cerca la evolución política y logística, así como evaluar rutas alternativas si es viable. Sin embargo, asegura que lo que no se vende durante el bloqueo, se pierde, a pesar de que pueda haber un aumento posterior de pedidos para reponer stock.

Córdoba compra a Irán mucho más de lo que vende

Córdoba no exporta masivamente a Irán y en 2025, según los datos del cierre del año del ICEX, el comercio entre la provincia y ese país fue muy concentrado y dejó incluso un déficit: Córdoba exportó 82,37 millones de euros e importó 401,16 millones, con un saldo negativo de 318,79 millones. Según estos datos, frente a 2024, las exportaciones subieron un 2,4%, pero las importaciones crecieron mucho más (+41,9%). El aproximado es de 4,87 euros importados por cada 1 euro exportado.

En exportación desde Córdoba, prácticamente todo se reduce a productos industriales y tecnología, básicamente a abonos (asociado a protección de cultivos), mientras que en importación, también muy concentrada en un solo rubro, domina de forma abrumadora el sector agroalimentario, sobre todo de pasas (378,92 millones, el 94,5%), con un complemento menor de sacos/bolsas de plástico (22,15 millones, 5,5%) y un residual de obras de colección.

Las conservas son uno de los productos agroalimentarios más expuestos a la volatilidad del comercio en la zona. / Agencias

Los datos de comercio exterior con Irán son volátiles, nada estables. Hay que recordar que sobre Irán pesar sanciones internacionales que dificultan el comercio. Según el ICEX en 2022 Córdoba exporta 216,95 millones, pero en 2023 0, y en 2024–2025 vuelve con 80,41–82,37 millones. Con una cesta tan concentrada, cualquier cambio en la demanda/oferta de estos productos puede mover casi toda la balanza. Esos cambios también dependen de la geopolítica.

¿Y con los Emiratos Árabes Unidos?

En 2025, las exportaciones de Córdoba a Emiratos Árabes Unidos ascienden a 11,74 millones de euros, con una subida del 3,3% respecto a 2024; aun así, siguen por debajo del nivel de 2022 (14.843,2), tras la caída de 2023–2024. En términos de peso, AE representa alrededor del 0,34% de las exportaciones totales de Córdoba en 2025, pero dentro de Oriente Medio aporta aproximadamente el 17,5% de lo que Córdoba vende a esa región.

Según el directorio de Empresas Exportadoras e Importadoras de la Cámara de Comercio, las empresas cordobesas que exportan a Emiratos Árabes, con información de 2023, son Coreco, S.A (productos de frío); Coreco Industrial (refrigeración); Pegasus Aero Group; Daplast (fabricante relacionado con plásticos, asientos y gradas/tribunas desmontables para deportes); Rafael Guijo (joyería); Proquisur (productos químicos); Antonio López Montero, Larrea Joyeros, Indufor Exportación (joyeros) y CJM Worldwide, S.L.L (téxtil).

En cuanto a las empresas cordobesas que exportan a Qatar, destacan dos, según este mismo registro. Coreco, S.A, fabricación y comercialización de maquinaria de refrigeración y frío industrial, y Ávila Dos, S.L, que se dedica a mobiliario, en concreto muebles de baño.

El sector joyero, afectado

La inestabilidad en Oriente Medio está afectando a la participación de empresas cordobesas en la Hong Kong Jewellery & Gem Fair (4–8 de marzo), por el cierre de espacios aéreos y cancelaciones de vuelos en hubs como Doha y Dubái.

Trabajo en un taller de joyería del Parque Joyero de Córdoba. / Archivo / CÓRDOBA

En esta edición participarían 15 empresas españolas, 13 de ellas fabricantes de joyería de Córdoba. Cuatro empresas cordobesas no han podido viajar por cancelaciones en vuelos con escala en países árabes, sin alternativas viables para llegar a tiempo al inicio de la feria. Otras sí han logrado reorganizarse, pero comprando billetes mucho más caros, aumentando el coste de participar.

La Asociación de Joyeros de Córdoba muestra preocupación por el impacto en ventas, porque compradores internacionales podrían tener los mismos problemas de transporte, reduciendo la afluencia y recuerda que este tipo de feria son "estratégicas para abrir mercados, consolidar exportaciones y presentar colecciones".