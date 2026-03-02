Córdoba creará unos 2.000 puestos de trabajo en la próxima Semana Santa

Después de un inicio de año marcado por la catástrofe ferroviaria de Adamuz y por las inundaciones, Córdoba va recuperando el pulso y afronta la próxima Semana Santa con expectativas positivas en el mercado laboral. Las empresas de trabajo temporal consultadas auguran un crecimiento del empleo respecto a 2025 y destacan, entre las causas, el aumento de la actividad del sector turístico, el disfrute de vacaciones en compañías industriales, lo que motivará la contratación de sustitutos, y la llegada de empresas nuevas. En números absolutos, Randstad prevé que Córdoba necesitará cubrir en torno a 2.000 puestos de trabajo nuevos con motivo de esta celebración religiosa.

Marta Arenas, directora de oficina de la compañía en Córdoba, avanza que «estamos trabajando en las previsiones para la campaña de Semana Santa y verano, pero las sensaciones son positivas».

La hostelería y hotelería volverán a protagonizar la captación de profesionales, solicitando camareros de sala y barra, cocineros, ayudantes de cocina y recepcionistas de hotel con dominio de idiomas extranjeros. Además, detalla que «los jefes de sala y encargados de turno son altamente valorados, sobre todo, en hostelería y restauración rápida».

Turistas en Córdoba el Domingo de Ramos, en una imagen de archivo / A.J.González

En el transporte, las empresas buscan, principalmente, conductores de camiones y furgonetas, conductores de autobuses turísticos y vehículos de transporte privado, en tanto que en el sector del entretenimiento los más demandados son animadores turísticos, monitores de actividades recreativas y coordinadores de eventos.

Más vacantes que en 2025

De acuerdo con las cifras facilitadas por Randstad, en la Semana Santa de 2025 Córdoba registró 1.590 vacantes, un 5% más anual y un incremento en la línea de lo ocurrido en Andalucía. En verano se firmaron 7.450 contratos, un 9% más anual. Así las cosas, Marta Arenas recuerda que «estas campañas ofrecen una gran oportunidad para incorporarse al mercado laboral».

Se trata de unas previsiones similares a las ofrecidas por Adecco, cuya directora en Córdoba, Ana Sánchez, estima que la contratación de personal extraordinario aumentará hasta un 10% anual en Semana Santa. Los perfiles más demandados «son casi todos los relacionados con el sector servicios», subraya. Así, la hostelería podría realizar unos 210 contratos, alrededor de un 9% más que el año pasado.

Extras para vacaciones

El segundo lugar será ocupado por la industria, donde «las empresas aprovechan para dar vacaciones al personal y contratamos a trabajadores extra», detalla. En este caso, sobresale la demanda de operarios de líneas de producción, líneas de envasado y paquetería. El aumento del empleo se registrará fundamentalmente en la industria alimentaria y la mecánica, y el frío industrial.

Adecco estima que en este sector las empresas contratarán a entre 100 y 200 personas, lo que representaría un aumento interanual en torno al 8%.

En verano, se espera un cambio de tendencia por el descenso de la actividad turística. Los meses de julio y agosto son los más débiles para la contratación en la hostelería, pero el empleo crece «de forma exponencial» en el sector industrial. «Las empresas aprovechan las vacaciones de todo su personal para contratar extras», explica Ana Sánchez. Sobresalen la industria alimentaria y los productos y servicios industriales, donde se buscan operarios para distintos procesos en el papel, cartón, metal, industrial, frío industrial y robótica. De este modo, las empresas incorporan, principalmente, operarios, carretilleros y repartidores.

Adecco espera que la contratación del próximo verano sea similar a la de 2025, aunque su directora precisa que, «al llegar un par de empresas grandes, puede que la tendencia crezca un poco». Una de ellas es Zigor, pero de momento no ha desvelado la segunda firma para la que ya selecciona personal.