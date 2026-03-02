CCOO y UGT denuncian ante la Inspección de Trabajo incumplimientos en seguridad durante la huelga de grúas

Los gruistas de la construcción en Córdoba siguen adelante con la huelga indefinida que empezó la semana pasada, a la espera de que la patronal negocie con ellos el plus de dedicación que reclaman. Los sindicatos CCOO y UGT han informado en un comunicado que el seguimiento de la nueva jornada de huelga de las grúas torre ha sido del 100 % en toda la provincia y que seguirá activa mientras Construcor se siente a negociar, tal y como se acordó el pasado noviembre.

En total, la huelga afecta a unas 60 grúas en toda la provincia, parte de las cuales están trabajando en la capital, en concreto, en las obras que hay en marcha en la zona de Huerta de Santa Isabel, a cargo de distintas empresas constructoras.

Recuerdan que ambas partes llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus en 2025, un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, señalan, la patronal "se niega ahora a volver a revisar este plus -que quedó establecido en 25 euros diarios-", lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida que está secundando la totalidad del colectivo.

Denuncia contra una empresa por usar un camión grúa para elevar cargas

En esta nueva jornada de huelga, los sindicatos han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra una empresa por utilizar un camión grúa para elevar cargas, algo ilegal, así como por diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud, como la falta de vallas, de cascos y de líneas de vida, desperfectos y ocupación de las zonas peatonales por vehículos y pasteras (cubas de gran tamaño para el transporte de materiales).

Noticias relacionadas

Por su parte, fuentes de Construcor han indicado que, de momento, no hay prevista ninguna reunión con los sindicatos.