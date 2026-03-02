Construcción
CCOO y UGT denuncian ante la Inspección de Trabajo incumplimientos en seguridad durante la huelga de grúas
La huelga indefinida de los gruistas cordobeses, secundada por la totalidad del colectivo, se mantiene a la espera de que Construcor reconsidere la revisión del plus de 25 euros diarios
Los gruistas de la construcción en Córdoba siguen adelante con la huelga indefinida que empezó la semana pasada, a la espera de que la patronal negocie con ellos el plus de dedicación que reclaman. Los sindicatos CCOO y UGT han informado en un comunicado que el seguimiento de la nueva jornada de huelga de las grúas torre ha sido del 100 % en toda la provincia y que seguirá activa mientras Construcor se siente a negociar, tal y como se acordó el pasado noviembre.
En total, la huelga afecta a unas 60 grúas en toda la provincia, parte de las cuales están trabajando en la capital, en concreto, en las obras que hay en marcha en la zona de Huerta de Santa Isabel, a cargo de distintas empresas constructoras.
Recuerdan que ambas partes llegaron a un acuerdo para subir el mencionado plus en 2025, un acuerdo de carácter transitorio que debía volver a revisarse este 2026. Sin embargo, señalan, la patronal "se niega ahora a volver a revisar este plus -que quedó establecido en 25 euros diarios-", lo que ha motivado la convocatoria de una huelga indefinida que está secundando la totalidad del colectivo.
Denuncia contra una empresa por usar un camión grúa para elevar cargas
En esta nueva jornada de huelga, los sindicatos han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra una empresa por utilizar un camión grúa para elevar cargas, algo ilegal, así como por diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud, como la falta de vallas, de cascos y de líneas de vida, desperfectos y ocupación de las zonas peatonales por vehículos y pasteras (cubas de gran tamaño para el transporte de materiales).
Por su parte, fuentes de Construcor han indicado que, de momento, no hay prevista ninguna reunión con los sindicatos.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba