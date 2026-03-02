Tragedia ferroviaria
Las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz se abrirán este jueves en Madrid
El Tribunal de Instancia de Montoro autoriza el volcado de información en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en el Ministerio de Transportes
El volcado de información de las cajas negras (registradores únicos) de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el 18 de enero pasado en Adamuz se desarrollará finalmente este jueves, 5 de marzo, en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid.
Así lo ha autorizado el Tribunal de Instancia de Montoro, cuya plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción dirige la investigación de las causas de la catástrofe. Esta prueba se llevará a cabo en el Ministerio de Transportes, donde tiene su sede la CIAF y donde ya se encuentran estos equipos.
En concreto, la jueza ha autorizado el acceso, extracción y análisis del contenido de los registradores, y también el acceso a los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo, cuyos últimos coches descarrilaron y chocaron con el Alvia que circulaba en sentido contrario.
La apertura de las cajas negras se efectuará por la empresa fabricante de los equipos, en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento. Entre otras medidas, la jueza establece que se obtendrán evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos.
La Policía Judicial podrá conservar una copia en su poder para continuar desarrollando diligencias de investigación y deberá entregar otra copia "de forma inmediata" al juzgado. Esta quedará bajo custodia de la letrada de la Administración de Justicia. En esta línea, la prueba se efectuará, asimismo, en presencia del LAJ.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba