Los bares y restaurantes prevén aumentar hasta un 7% sus plantillas en Semana Santa

El presidente de la patronal de la hostelería cordobesa (Hostecor), Jesús Guerrero, prevé que el empleo puede crecer en una horquilla del 5% al 7% en los establecimientos fijos durante la Semana Santa, en la línea de ejercicios anteriores. En declaraciones a este periódico, señala que «las previsiones son optimistas y esperamos que sea buena si acompaña el tiempo, pero no sabemos si puede ser mejor que el año pasado».

A esta celebración religiosa en la vía pública se añaden los eventos privados, relacionados principalmente con primeras comuniones, lo que también motiva un refuerzo de plantilla en caterings y en otros negocios que ofrecen estos servicios como los hoteles y restaurantes.

Sin embargo, Jesús Guerrero admite que «el sector no se ha recuperado todavía del impacto del accidente de trenes en Adamuz. Siguen anulando reservas por los problemas que se registran en la alta velocidad». Además, las borrascas de las últimas semanas «también ha impactado mucho en el cliente local». La asociación estima que las empresas han perdido más de un 50% de las ventas, en comparación con el año pasado, si se suman la catástrofe de Adamuz y las inundaciones. Junto a esto, el presidente de Hostecor admite que «nos da miedo el daño que ha podido sufrir la marca Andalucía y la marca Córdoba por el AVE».

«No hay mano de obra»

De su parte, Miguel Ángel Morales, vicepresidente de Hostecor, lamenta que «no hay mano de obra, ni cualificada ni sin cualificar. El problema se está arraigando, pensábamos que éramos nosotros, pero hay más sectores. Estamos entrando en una cultura de poco esfuerzo». Este empresario critica que «el Gobierno da ayudas por no trabajar y la situación que nos estamos encontrando es que cobran lo mismo por estar en casa, les cuesta el dinero venir al trabajo y, para eso, no trabajan». Este escenario provoca que «siempre haya empresas preguntando por personal», reconoce.

Javier de Toro, gerente de Entre Lías: «No hay gente, es muy difícil»

Javier de Toro es propietario y chef del restaurante Entre Lías, localizado en el centro de Córdoba, y admite que «no puedo con todo. Como me pase lo que sea, tengo que cerrar». Por esto, desde hace algunos días busca un cocinero y un camarero para incorporarlos al equipo, aunque admite que «no hay gente, es muy difícil, y encontrar a gente válida, más todavía». Esta es la opinión mantenida, en líneas generales, por la patronal de la hostelería cordobesa, Hostecor.

Javier de Toro, gerente de Entre Lías. / CÓRDOBA

Al ser consultado por el perfil de los profesionales que espera contratar, explica que «estamos buscando un perfil de nivel alto, porque el restaurante es de un nivel altito. Una persona a quien le guste hacer las cosas muy bien, no sé si lo encontraré, nosotros intentamos hacer las cosas buscando la excelencia. La puntuación de Google es de 4,9 sobre 5». El gerente de Entre Lías atendió a este periódico el jueves pasado y detalló que habían pasado solo dos o tres horas desde que había publicado el anuncio con la oferta de empleo, y ya contaba con una decena de personas interesadas. «Habrá gente que quiera evolucionar y quizá podemos tener más facilidad para encontrar a personal», auguró.

En cuanto a la comida que el público encuentra en su establecimiento, detalló que «creo que somos el único restaurante en Córdoba 100% sin gluten. Hace dos años que impulsaron este concepto de negocio, en un primer momento, con objeto de tener una ventaja competitiva. Sin embargo, este empresario afirma que «me he dado cuenta de la felicidad que causa y esto es algo que me satisface mucho». Según precisa, todos los productos utilizados en la cocina son libres de gluten, por lo que «no puedes ni equivocarte». Entre Lías recoge en «una carta muy extensa» una comida tradicional, pero vanguardista, para cuya elaboración emplean diferentes técnicas. Su chef destaca que «está teniendo una aceptación brutal» y alude a la «tranquilidad que da a los clientes».