La Asamblea Transfeminista de Córdoba presenta su agenda del 8M con el lema 'Feminismos contra el fascismo'

La Asamblea Transfeminista de Córdoba, integrada por Todes Transformando, Red de Autodefensa Transfeminista (La Rata), Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y Asamblea Feminista de Córdoba Yerbabuena, han presentado este lunes en rueda de prensa su posicionamiento político y la agenda de actividades organizadas en la ciudad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

Con el lema de Feminismos contra el fascismo, las representantes de la asamblea han abogado en rueda de prensa por un feminismo "autónomo y transversal" que integre a mujeres "diversas, plurales y con problemáticas distintas" y que cuestione "las estructuras heteropatriarcales, capitalistas, racistas, islamófobas, militaristas y coloniales que reproducen la desigualdad, la exclusión y la marginación". Consideran que el feminismo debe abanderar las libertades de toda la ciudadanía "y ampliar los márgenes de decisión de los grupos más marginados y oprimidos, poniendo en el centro a los colectivos discriminados por el sistema de género binario".

El transfeminismo pretende "transformar estructuras sociales, políticas y económicas", con el fin de identificar "las prácticas de resistencia de mujeres en los márgenes" o "defender el trabajo sexual con derechos". Creen que su discurso y práctica política servirá para "un feminismo para todes" que permita "la emancipación de las mujeres negras, gitanas, latinas, refugiadas, desplazadas, migrantes, indígena, asiática, curda, musulmana en un momento político en el que las fuerzas ultraconservadoras amenazan con derribar la democracia".

Desde APDHA, han añadido que "el feminismo está en el ADN de la organización", en la medida en que supone trabajar con los colectivos de personas más vulnerables, como son las mujeres migradas, las trabajadoras dedicadas a los cuidados, las mujeres que están en situación de calle, las trabajadoras sexuales y también las mujeres presas. Definen su movimiento como "un feminismo anticapitalista y ecologista que pone la vida en el centro y exige que sea la vida y no el capital el que dé la medida de las cosas".

Una lucha "antimilitarista, internacionalista y comprometida con la vida"

Para la entidad, "no existen guerras lejanas ni conflictos inevitables". Afirman que "los movimientos migratorios no son una elección individual, sino el resultado de un sistema global injusto que expulsa a millones de personas de sus territorios" y celebran como una victoria colectiva "el avance de la campaña de regularización de personas migradas en el Estado español, fruto de años de lucha del movimiento migrante y antirracista y de la iniciativa legislativa popular que logró más de 700. 000 firmas". Sostienen que "la guerra es una herramienta central del patriarcado global para sostener el saqueo y la acumulación, y por eso nuestra lucha es antimilitarista, internacionalista y radicalmente comprometida con la vida".

Igualdad también para las niñas y mujeres trans

La asociación Todes Transformando (formada por familias que acompañamos a menores y jóvenes trans), destaca que el 8 de marzo es una fecha para avanzar en derechos y ampliar la igualdad, apuntando que "cuando hablamos de igualdad, hablamos también del derecho de todas las niñas y mujeres a vivir con seguridad, respeto y dignidad". Las niñas y mujeres trans forman parte de nuestra sociedad y "también viven las desigualdades y violencias que atraviesan a las mujeres, muchas veces agravadas por la incomprensión y la transfobia", apostillan. Todos Transformando propone "un feminismo que proteja a todas las mujeres y que ponga en el centro el bienestar de la infancia y juventudes", afirman y añaden que "los derechos de las mujeres trans no restan derechos a nadie, sino que construyen una sociedad más justa, más segura y más humana para todas las personas".

De cara al próximo 8 de marzo, la asamblea ha llamado a todo el mundo a sumarse a una única manifestación, la convocada el 8 de marzo a las 12 horas desde la Glorieta de la Media Luna en dirección a Las Tendillas, a la que acudirán con su propia pancarta, al tiempo que han reclamado responsabilidad, respeto y diálogo para que esta jornada siga siendo un espacio de unión en la defensa de la igualdad real. "La igualdad será también con las niñas y mujeres trans o no será igualdad".

Actividades de la Asamblea Transfeminista de Córdoba

La Asamblea Transfeminista ha organizado varias actividades a lo largo de este mes. La próxima será una mesa redonda este miércoles 4 a las 18 horas en el centro Luciana Centeno sobre Sindicalismo y feminismo. Nuevas Luchas; el 10 de marzo, habrá otra mesa redonda en el centro social Rey Heredia sobre Mujeres migrantes: Entre papeles, fronteras y cuidados; el día 25 de marzo, se impartirá un taller en el centro cívico Poniente Sur a las 18.30 horas sobre Autonomía de las mujeres y RBU; el 27 de marzo, una charla en el Luciana Centeno con el título Escribir desde el cuerpo sobre el (h)amor es una revolución mientras que el 28 de marzo, habrá un taller con el nombre Antirracismo radical para un horizonte queer, también en el Luciana Centeno.