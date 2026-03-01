Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Oriente PróximoCodobeses en DubáiMontillanos en DubáiFamilia en QatarCarpeña en DohaCCFGuerra de UcraniaLiderazgo femeninoPolicía LocalEl tiempoPremios Goya
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El testimonio de varios grupos de cordobeses en Oriente Medio en pleno conflicto bélico de Irán con EEUU e Israel; la pérdida de volumen de la presa de Iznájar y el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania marcan el paso informativo

Un grupo de vecinos y vecinas de Montilla se vio sorprendido este sábado por el ataque lanzado por Irán.

Un grupo de vecinos y vecinas de Montilla se vio sorprendido este sábado por el ataque lanzado por Irán. / Marathon Viajes

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La ofensiva iraní en varios países del golfo Pérsico y Oriente Medio, tras el bombardeo de EEUU e Israel contra el país persa, ha afectado a varios cordobeses que se encuentran por distintos motivos en la zona, aunque no hay que lamentar heridos. Así, un grupo de viajeros de Montilla se encontraba en Dubái cuando empezaron los bombardeos, otro grupo, de la capital, también en la misma ciudad, mientras que una familia se encuentra atrapada en Qatar y una joven de El Carpio narra lo vivido desde Doha. Y lejos del conflicto en la zona, regresamos a Córdoba para analizar dos temas bien diferentes. El primero, la pérdida de un 6% del volumen de la presa de Iznájar por sedimentos acumulados. Y la segunda, el recuerdo al cuarto aniversario de la guerra de Ucrania en la ciudad, entre el dolor y la esperanza de paz.

Además, destacamos estas otras noticias:

Cordobeses en Oriente Medio

Internacional

Deportes

Córdoba ciudad

Noticias relacionadas

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  6. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  7. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  8. El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el domingo 1 de marzo

Una joven de El Carpio relata la tensión en Doha: "Se veían los misiles en el cielo y retumbaban las paredes"

Cordobeses atrapados en Dubái por la guerra contra Irán: "Hay tensión, pero la ciudad mantiene cierta normalidad"

Una familia cordobesa, atrapada en Qatar tras los ataques: "Tenemos miedo de no volver a ver a nuestros hijos"

Una familia cordobesa, atrapada en Qatar tras los ataques: "Tenemos miedo de no volver a ver a nuestros hijos"

Fallece Práxedes Giménez Jiménez, ingeniero y director del diseño de la Ronda Oeste de Córdoba

Fallece Práxedes Giménez Jiménez, ingeniero y director del diseño de la Ronda Oeste de Córdoba

Córdoba recuerda el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania con un acto marcado por el dolor y la esperanza de paz

Córdoba recuerda el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania con un acto marcado por el dolor y la esperanza de paz

Sadeco retira 134 toneladas de enseres a causa de las inundaciones

Sadeco retira 134 toneladas de enseres a causa de las inundaciones
Tracking Pixel Contents