La ofensiva iraní en varios países del golfo Pérsico y Oriente Medio, tras el bombardeo de EEUU e Israel contra el país persa, ha afectado a varios cordobeses que se encuentran por distintos motivos en la zona, aunque no hay que lamentar heridos. Así, un grupo de viajeros de Montilla se encontraba en Dubái cuando empezaron los bombardeos, otro grupo, de la capital, también en la misma ciudad, mientras que una familia se encuentra atrapada en Qatar y una joven de El Carpio narra lo vivido desde Doha. Y lejos del conflicto en la zona, regresamos a Córdoba para analizar dos temas bien diferentes. El primero, la pérdida de un 6% del volumen de la presa de Iznájar por sedimentos acumulados. Y la segunda, el recuerdo al cuarto aniversario de la guerra de Ucrania en la ciudad, entre el dolor y la esperanza de paz.

