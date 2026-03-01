La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El testimonio de varios grupos de cordobeses en Oriente Medio en pleno conflicto bélico de Irán con EEUU e Israel; la pérdida de volumen de la presa de Iznájar y el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania marcan el paso informativo
La ofensiva iraní en varios países del golfo Pérsico y Oriente Medio, tras el bombardeo de EEUU e Israel contra el país persa, ha afectado a varios cordobeses que se encuentran por distintos motivos en la zona, aunque no hay que lamentar heridos. Así, un grupo de viajeros de Montilla se encontraba en Dubái cuando empezaron los bombardeos, otro grupo, de la capital, también en la misma ciudad, mientras que una familia se encuentra atrapada en Qatar y una joven de El Carpio narra lo vivido desde Doha. Y lejos del conflicto en la zona, regresamos a Córdoba para analizar dos temas bien diferentes. El primero, la pérdida de un 6% del volumen de la presa de Iznájar por sedimentos acumulados. Y la segunda, el recuerdo al cuarto aniversario de la guerra de Ucrania en la ciudad, entre el dolor y la esperanza de paz.
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Córdoba recuerda el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania entre el dolor y la esperanza de paz
Además, destacamos estas otras noticias:
Cordobeses en Oriente Medio
- Cordobeses atrapados en Dubái por la guerra contra Irán: "Hay tensión, pero la ciudad mantiene cierta normalidad"
- Una familia cordobesa, atrapada en Qatar tras los ataques: "Tenemos miedo de no volver a ver a nuestros hijos"
- Una joven de El Carpio relata la tensión en Doha: "Se veían los misiles en el cielo y retumbaban las paredes"
Internacional
- Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea Teherán por segundo día en una nueva oleada de ataques
- El Pentágono informa de la muerte de tres militares estadounidenses en la operación contra Irán
Deportes
- El Córdoba CF busca redención en El Arcángel frente a un Andorra camaleónico
- Denuncian una expresión racista de Rafa Mir a El Hilali en el Elche-Espanyol: "Viniste en patera"
Córdoba ciudad
- La Aemet avisa: Córdoba vive un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- Fallece Práxedes Giménez Jiménez, ingeniero y director del diseño de la Ronda Oeste de Córdoba
- Sadeco retira 134 toneladas de enseres a causa de las inundaciones
- Joaquín Serra y Julia Gona: la nueva generación de diseñadores cordobeses conquista los Goya
España
- El ministro Albares asegura que las bases de soberanía española no se van a usar al margen de la carta de Naciones Unidas
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017