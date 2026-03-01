La actualidad del domingo 1 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El liderazgo femenino en el avance de la industria verde; el limitado impacto de las rebajas en el comercio local y un 28-F centrado en Adamuz marcan el inicio del tercer mes del año
Comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con tres noticias que marcan la actualidad matutina. El liderazgo de las mujeres ha reforzado el avance de la industria verde en Córdoba. Seis figuras del sector reivindican el talento sin cuotas y reclaman más suelo industrial, agilidad administrativa y formación técnica para incentivar el desarrollo sostenible. Este interesante reportaje abre el quiosco digital, aunque otras dos noticias destacan esta mañana. La primera, el impacto cada vez más limitado de las rebajas en el comercio cordobés. Y la segunda, el balance de un 28-F que tuvo en la medalla al pueblo de Adamuz el foco central de la jornada.
- El liderazgo de las mujeres refuerza el avance de la industria verde en Córdoba
- El comercio de Córdoba cierra temporada con niveles de venta y gasto similares al año pasado
- Andalucía entera cabe en un pueblo: Adamuz recibe su Medalla entre un aplauso infinito y señala al cielo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Rafael Castelló, arquitecto: «El casco es un ejemplo perfecto de arquitectura bioclimática»
- El caballo toma las calles de Córdoba en un Día de Andalucía lleno de tradición y color
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
Cultura
Internacional
Provincia
- Muestran el despiece del cerdo ibérico en la Fiesta de la Matanza de Villanueva de Córdoba
- Córdoba tiene 25 pueblos sin presencia de la Policía Local
Cofradías
- Ignacio Sierra Quirós ensalza la figura del costalero en un pregón en la iglesia de la Trinidad de Córdoba
- La hermandad de la Sentencia celebra el cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo
Andalucía
Deportes
Medio ambiente
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017