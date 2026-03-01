Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Liderazgo femeninoPremios GoyaAdamuz, Medalla de AndalucíaDirecto | Ataque a IránRafael CastellóJuanma MorenoPolicía LocalComercioFiesta de la Matanza
instagramlinkedin

La actualidad del domingo 1 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El liderazgo femenino en el avance de la industria verde; el limitado impacto de las rebajas en el comercio local y un 28-F centrado en Adamuz marcan el inicio del tercer mes del año

Magtel es una de las empresas clave en la industria verde cordobesa.

Magtel es una de las empresas clave en la industria verde cordobesa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con tres noticias que marcan la actualidad matutina. El liderazgo de las mujeres ha reforzado el avance de la industria verde en Córdoba. Seis figuras del sector reivindican el talento sin cuotas y reclaman más suelo industrial, agilidad administrativa y formación técnica para incentivar el desarrollo sostenible. Este interesante reportaje abre el quiosco digital, aunque otras dos noticias destacan esta mañana. La primera, el impacto cada vez más limitado de las rebajas en el comercio cordobés. Y la segunda, el balance de un 28-F que tuvo en la medalla al pueblo de Adamuz el foco central de la jornada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cultura

Internacional

Provincia

Cofradías

Andalucía

Deportes

Noticias relacionadas

Medio ambiente

TEMAS

  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  6. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  7. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  8. El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017

Esta es la pastelería cordobesa con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España

Esta es la pastelería cordobesa con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 1 de marzo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 1 de marzo de 2026

La hermandad de la Sentencia celebra el cincuentenario de la bendición de María Santísima de Gracia y Amparo

El comercio de Córdoba cierra temporada con niveles de venta y gasto similares al año pasado

El liderazgo de las mujeres refuerza el avance de la industria verde en Córdoba

El liderazgo de las mujeres refuerza el avance de la industria verde en Córdoba

Rafael Castelló, arquitecto: «El casco es un ejemplo perfecto de arquitectura bioclimática»

Rafael Castelló, arquitecto: «El casco es un ejemplo perfecto de arquitectura bioclimática»

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Tracking Pixel Contents