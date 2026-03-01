Comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con tres noticias que marcan la actualidad matutina. El liderazgo de las mujeres ha reforzado el avance de la industria verde en Córdoba. Seis figuras del sector reivindican el talento sin cuotas y reclaman más suelo industrial, agilidad administrativa y formación técnica para incentivar el desarrollo sostenible. Este interesante reportaje abre el quiosco digital, aunque otras dos noticias destacan esta mañana. La primera, el impacto cada vez más limitado de las rebajas en el comercio cordobés. Y la segunda, el balance de un 28-F que tuvo en la medalla al pueblo de Adamuz el foco central de la jornada.

