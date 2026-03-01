El PSOE denuncia los retrasos en el Alcázar y las pérdidas para Córdoba

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha responsabilizado directamente al alcalde, José María Bellido, del nuevo retraso en la apertura del Alcázar, que finalmente no reabrió el 28 de febrero como se había anunciado, según informó en una nota.

"No es una casualidad"

“Lo que está ocurriendo con el Alcázar no es una casualidad ni un problema puntual de obra. Es un problema de gestión y de falta de liderazgo político”, ha afirmado González al tiempo que recordaba que todo no puede taparse por el tren de borrascas, ya que estas obras llevan meses en marcha y deberían haber estado terminadas para cuando las fuertes lluvias llegaron.

Vista parcial del Alcázar de los Reyes Cristianos. / CÓRDOBA

La edil socialista ha señalado que el alcalde “no puede seguir anunciando fechas que luego no se cumplen y mirando hacia otro lado cuando se acumulan los aplazamientos”. A su juicio, el cierre prolongado del monumento, tanto del edificio como de los jardines, está generando un perjuicio directo a la imagen de la ciudad y a su economía.

"Uno de los grandes símbolos de Córdoba"

“El Alcázar es uno de los grandes símbolos de Córdoba. Tenerlo cerrado en una fecha tan significativa como el Día de Andalucía es el reflejo de una gestión que improvisa, que no planifica y que no asume responsabilidades”, ha subrayado.

Mamen González ha exigido al alcalde que dé la cara y explique cuál es la fecha real y definitiva de apertura, y cuánto está perdiendo Córdoba, y el sector turístico por esta cadena de retraso. “Cuando se trata de hacerse fotos o de hablar de grandes cifras, el alcalde aparece el primero. Pero cuando hay que asumir errores, desaparece. Córdoba no merece anuncios vacíos ni excusas constantes”, ha concluido.

Para el PSOE, la ciudad necesita un Gobierno que gestione con seriedad su patrimonio y que entienda que detrás de cada retraso hay trabajadores, empresas y oportunidades que se están perdiendo.