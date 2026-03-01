La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España

Córdoba cuenta desde hace relativamente poco tiempo con pastelería distinta, innovadora y artesanal, que bebe de la mejor repostería de Francia, aunque con esencia cordobesa. La simbiosis perfecta entre aroma y sabor en un bocado.

Un obrador de autor, ubicado en pleno centro de la ciudad combina la repostería francesa artesanal con la inspiración local, ofreciendo productos elaborados a mano y sin conservantes, con sabores y texturas que conquistan paladares exigentes. Abrió hace poco más de un año y no para de ganar popularidad.

Se trata del proyecto personal de la chef pastelera Ana Ruz, diplomada en la escuela de alta cocina Le Cordon Blue. Un obrador de alta pastelería que busca combinar la elegancia de la repostería francesa con los sabores y olores de su córdoba natal. La simbiosis perfecta.

Ubicada en Calle Alfonso XIII, número 22, Ana Ruz ha creado una pastelería de lujo y estilo minimalista en pleno corazón de Córdoba, donde cada dulce refleja la calidad de su materia prima y la experiencia de su impulsora.

Fachada de Ana Ruz. / ANA RUZ

El establecimiento se caracteriza por sus creaciones artesanales inspiradas en Córdoba, elaboradas con ingredientes naturales y técnicas de pastelería fina. Sin dejar atrás su especial cuidado por los detalles, la presentación y la decoración del local.

Un 'cinnamon roll' espectacular

La carta de Ana Ruz Pastelería es amplia y diversa, con especial atención a la bollería artesana, bizcochos, tartas, galletas y dulces de bocado. Entre las piezas más buscadas de este espacio están los cinnamon roll, uno de los dulces de moda. Es más, el de Ruz ha ganado el concurso al mejor cinnamon roll de España, organizado en redes sociales por la famosa chef y miembro del programa Masterchef de TVE, Samantha Vallejo-Nágera.

La experta culinaria ha recordado que el cinnamon es un bollo que nace en Escandinavia, en Suecia, "con olor a canela y temperatura caliente, lo que refleja el amor de la casa y del hogar". En este país, se toma en una pausa a media mañana con un café, disfrutando de su aroma y sabor.

La cocinera ha lanzado este concurso a nivel nacional y a través de redes sociales. Los participantes debían enviarle a su propia casa los cinnamon rolls para que ella misma pudiera probarlos y deliberar. Tras catar distintas creaciones procedentes de profesionales y particulares de distintos puntos de España, la chef ha nombrado a Ana Ruz como ganadora, junto a la pastelería madrileña Crouton.

Samantha 'de España', como se denomina en Instagram, ha destacado especialmente el packaging de la pastelería cordobesa, que ha enviado al concurso una caja de cinnamon rolls, cada uno en su recipiente individual y con el frosting aparte. Lo que la experta ha catalogado como ideal, ya que así se pueden calentar en el propio envase. El jurado no ha dejado atrás su sabor, que ha definido como "espectacular".

La pastelera ha celebrado este premio y ha agradecido el apoyo de los cordobeses que no han parado de pedir rollitos desde que anunciaron su presentación en el certamen. Según detalla el obrador en su página web, este dulce está elaborado con masa tipo brioche rellena de crema de canela ecológica y glaseada con un toque de vainilla. Su textura tierna y su sabor especiado los convierten en una de las propuestas más representativas de la pastelería.

Además de este, la carta de Ana Ruz Pastelería es amplia y diversa. Destacan delicias como:

Dulces clásicos y galletas

La carta sobresale por su carácter innovador, sin embargo, cuenta con distintas variadedes de dulces para los más clásicos, tales como el bizcocho de limón, el bizcocho de naranja y chocolate negro belga, los tigres o el mítico pastel cordobés.

El mostrador de Ana Ruz también ofrece una amplia variedad de galletas y pastas, como cookies crujientes de chocolate negro belga con pecanas, bretonas de pistacho con chocolate blanco o bredele de canela o especias, perfectas para acompañar un té o café.

Imagen de la repostera cordobesa Ana Ruz. / ANA RUZ

Especialidades francesas

Como no podía ser de otra forma, Ruz ha bebido de los mejores reposteros franceses y trae esta tradición a Córdoba. Su formación le hace elaborar delicias francesas como los croissants artesanales fermentados con mantequilla DOP Charentes-Poitou o el pain au chocolat.

La pastelería también presenta opciones como tartaletas Atempo con almendra y fruta de temporada, cheesecake DOP Pedroche y milhojas de yogur natural con caramelo y granola casera.

Tartas por encargo

Además de la pastelería individual, Ana Ruz ofrece un catálogo de tartas artesanales para cualquier evento o celebración. Estas tartas están elaboradas con técnicas de pastelería fina y pueden encargarse con anticipación para cumpleaños, aniversarios y ocasiones especiales. Ojo, si no te quieres perder el dulce más popular del momento, la pastelería elabora una tarta de cinnamon roll. Más que una tarta, un rollo gigante. "Más de un kilo de jugoso rollito de canela, para los que en lugar de tarta prefieren un rollo calentito". Así lo define la firma.

Sin duda, Ana Ruz es un rincón de lujo y capricho. El lugar para los más selectos y golosos. La calidad culinaria de Córdoba hecha dulce.