El liderazgo de las mujeres refuerza el avance de la industria verde en Córdoba

La industria cordobesa vive un momento de transformación y expansión. La provincia lleva décadas reclamando un cambio del modelo productivo que diversifique la actividad y apueste por un empleo estable y de calidad, algo en lo que este sector tiene mucho que decir. En 2025, la industria generó en Andalucía cerca de 25.000 puestos de trabajo y casi un tercio del crecimiento del PIB andaluz. Aunque la industria ha sido un sector tradicionalmente masculinizado, cada vez son más las mujeres que están liderando el camino hacia una industria verde basada en las energías renovables, la optimización de recursos, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Entre las 100 mujeres que la Junta ha señalado como referentes del sector en Andalucía, algo así como las influencers de la industria, hay varias cordobesas que están al frente de grandes compañías como Cunext, Magtel, Keyter, Docriluc, SP Group o Calderería Manzano y que son ejemplo para las nuevas generaciones.

Para que la industria cordobesa despegue, creen que hay que seguir apostando por la innovación y reclaman «más disponibilidad de suelo industrial, más agilidad administrativa y más formación técnica», a lo que algunas añaden la necesidad de «ampliar la colaboración público-privada y conseguir que la industria sea un entorno atractivo para todo tipo de perfiles y generaciones».

Cunext

Aurora Gracia de los Ríos, con más de veinte años de experiencia en la energía y la industria, es vicepresidenta y directora de Personas y Sostenibilidad en Cunext. Hace unos días recibió la Bandera de Andalucía en Córdoba, donde destacó el proceso de transformación que, gracias a la atracción de talento, está experimentando su empresa, para convertir la industria pesada en industria verde y sostenible.

Aurora Gracia de los Ríos (Cunext). / CÓRDOBA

Para ella, la presencia de mujeres en los cargos directivos puede marcar la diferencia. «La mujer tiene una parte emocional más desarrollada que aporta un valor añadido y se refleja en la toma de decisiones». Quizás por eso en el staff de Cunext hay entre un 40% y un 50% de mujeres, algo que es posible gracias a la incorporación de medidas sociales que les permiten «conseguir un equilibrio vital en el que compaginar vida personal y laboral». Aunque cree que todos los logros de la empresa parten del trabajo de equipo, admite que «la aportación del personal femenino está siendo fundamental para avanzar, entre otros, en el gran proyecto de Cunext, el Cobre Verde».

Fundación Magtel

Auxiliadora López Magdaleno es presidenta de la Fundación Magtel y un referente en transición energética, innovación y digitalización. Como el resto, cree que Córdoba vive un momento clave gracias a «la reindustrialización verde, la digitalización y la logística», que requiere plantillas formadas por «personas con sólida formación técnica y capacidad de adaptación a los nuevos entornos tecnológicos», pero también «con sensibilidad por la sostenibilidad ambiental y con compromiso y ganas de trabajar en equipo».

Auxiliadora López Magdaleno (Magtel). / CÓRDOBA

En lo que respecta a la mujer, cree que sigue siendo minoría aunque está convencida de que «en los próximos años, veremos a muchas mujeres ocupando puestos directivos en campos como las ingenierías». Admite que a lo largo de su carrera ha tenido que romper «techos de cristal visibles e invisibles» aunque también ha encontrado equipos convencidos de que «el liderazgo femenino genera mucho valor y no es una cuota ni puede serlo nunca». Para ella, la mujer aporta «perspectivas diversas, capacidad de trabajo colaborativo y un enfoque ligado a la sostenibilidad y al impacto social de una empresa».

Docriluc

María Ángeles López es otra de las mujeres que ha recibido este año la Bandera de Andalucía en Córdoba. Como directora general de la compañía de frío industrial Docriluc, aboga por «un liderazgo cercano y profundamente humano». Consciente de la presencia mayoritaria de hombres en este sector, asegura que «estamos asistiendo a un cambio real y progresivo en el que cada vez vemos más mujeres con formación sólida, visión estratégica y capacidad de liderazgo encabezando posiciones clave en el mundo de la industria». En Docriluc, cada vez son más y ya representan casi el 30% de la plantilla, «con presencia en administración, calidad, ingeniería, comercial y altos cargos».

María Ángeles López Ascanio (Docriluc). / CÓRDOBA

Para la CEO de la empresa, «todavía existe camino por recorrer, sobre todo, en perfiles técnicos de planta y en determinados niveles de responsabilidad industrial», si bien, la tendencia es positiva. Hoy por hoy no se trata tanto de eliminar barreras formales, opina, sino de «visibilizar y crear referentes femeninos para que el talento de las mujeres se abra camino con naturalidad». Y añade: «Nuestro enfoque no se basa en cuotas sino en incorporar talento». Al igual que Gracia o López Magdaleno, coincide en que la diversidad es un valor en sí mismo que «enriquece a las organizaciones y mejora la toma de decisiones». Por eso, aboga por eliminar las etiquetas e incorporar perfiles diversos «porque eso hace empresas más competitivas, más equilibradas y mejor preparadas para afrontar los retos de futuro».

Keyter

En eso coincide también la directora de Ingeniería de Keyter, otra empresa cordobesa señera en el ámbito de la climatización industrial. Para Eva Albarracín, la mujer aporta «capacidad de análisis y una visión integradora muy valiosa en entornos técnicos complejos». En Keyter, consideran que «incorporar más mujeres no es una cuestión de equilibrio estadístico, sino de competitividad» y que «la industria que quiera liderar no puede prescindir de la mitad del talento disponible». Cree que «el talento no tiene género» y por eso en su empresa apuestan «por la meritocracia real» y la selección de empleados «con base técnica sólida y capacidad de aprendizaje». Aunque cada vez hay más mujeres, sugiere que «en sectores tradicionalmente masculinizados como este, la mejor herramienta es la competencia profesional».

Eva M. Albarracín Moreno (Keyter). / CÓRDOBA

Del tejido industrial cordobés, destaca su solidez y competitividad y asegura que el sector vive un momento de «transformación, más que de crecimiento lineal, ya que la descarbonización, la electrificación del calor y la eficiencia energética están redefiniendo los procesos productivos». Como las demás, augura que la BLET «ofrecerá un ecosistema que va a atraer empresas auxiliares, ingeniería, mantenimiento avanzado, logística especializada y servicios tecnológicos de alto valor añadido».

Calderería Manzano

Ángela Manzano es directora general de Calderería Manzano, empresa de Bujalance especializada en el diseño y fabricación de equipos para la industria oleícola. Ingeniera industrial y licenciada en Dirección y Administración de Empresas, está convencida de que Córdoba tiene «base industrial, conocimiento técnico y empresas con mucha experiencia acumulada» que deben aprovechar el momento de oportunidad para conseguir una consolidación real. En su empresa, tienen claro que a la hora de seleccionar personal buscan «compromiso, responsabilidad y ganas de aprender porque la actitud es clave». Valoran el oficio y el rigor, pero, sobre todo, buscan «personas con mentalidad de mejora continua», asevera.

Ángela Manzano Coca (Calderería Manzano). / CÓRDOBA

Ángela Manzano ha trabajado siempre en un entorno industrial y familiar y nunca se ha sentido limitada por ser mujer sino retada a estar a la altura, señala convencida. Cree que «el respeto se gana con hechos» y que «cuando alguien demuestra su capacidad y compromiso, las barreras se diluyen». Alcanzar un puesto de alta responsabilidad «implica renuncias, seas hombre o mujer», afirma, y para ella, lo importante es que «cualquiera pueda elegir su camino con libertad». Con una plantilla de 100 personas, el porcentaje de mujeres en Calderería Manzano está en torno al 10%, algo que «puede no parecer mucho, pero que se entiende porque en 108 años de trayectoria, la primera mujer llegó hace apenas treinta».

SP Group

Otra de las influencers de la industria cordobesa es María Dolores Alba, directora de Recursos Humanos de SPG. En su empresa, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de envases flexibles y termoformables, trabajan un 20% de mujeres, con presencia en los mandos intermedios y directivos. En su opinión, «el reto no es solo incorporar más mujeres sino crear entornos donde puedan desarrollarse profesionalmente y asumir responsabilidades con total naturalidad».

Mª Dolores Alba Martín (SPG). / CÓRDOBA

Como responsable de recursos humanos, no solo valora la cualificación tecnológica de los potenciales trabajadores sino «la diversidad», ese concepto que se repite en cada entrevista y que tiene que ver con la necesidad de mirar más allá de cuestiones como el género. Orgullosa de haber podido demostrar que una industria «puede crecer, innovar y ser competitiva sin dejar de cuidar a las personas» -algo que está avalado por la certificación que han recibido como Empresa Familiarmente Responsable- cree que «el talento femenino suele incorporar habilidades como la capacidad de escucha, la empatía o la comunicación» aunque insiste en que «es la combinación de enfoques y la conformación de equipos diversos lo que fortalece la organización». No cree que su puesto la haya obligado a hacer renuncias personales. Simplemente que «el liderazgo exige compromiso, a hombres y a mujeres».