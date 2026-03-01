Una joven de El Carpio relata la tensión en Doha: "Se veían los misiles en el cielo y retumbaban las paredes"

La escalada de tensión tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la contraofensiva de Irán a las bases estadounidenses ha sorprendido a Marina Carretero, una joven natural de El Carpio, en pleno proceso de adaptación a su nueva vida en Doha, donde reside desde hace cuatro meses por motivos laborales.

"Están siendo unos días muy tensos, de mucha incertidumbre, pero la situación está controlada", explica. Aun así, reconoce que la distancia complica las cosas: "Al estar lejos, quieres tranquilizar a la familia. Todos están preocupados por ti, hay desinformación continua y se hace un poco difícil". Y es que sus padres permanecen en su pueblo. "Imagínate saber que tu hija está en medio de este caos y no poder hacer nada… Los pobres están muy preocupados", relata, asegurando que intenta calmarlos como puede.

"Los últimos ataques han sido bastante potentes"

Desde su piso ha escuchado y sentido los ataques. "Ayer estuvieron todo el día atacando a la base y desde mi apartamento retumbaban las paredes y las ventanas", aunque cree que ha sido "más ruido que otra cosa", aunque se veían los misiles en el cielo y todos los vecinos de la urbanización salían a las ventanas alarmados". Añade que "los últimos ataques han sido bastante potentes".

En cuanto a las medidas de seguridad que debe o puede tomar en el sitio en el que vive, reconoce que las opciones son limitadas: "Realmente, estar en casa, seguir medios de comunicación oficiales y estar en comunicación con la embajada de España… no podemos hacer mucho más".

"Te hace valorar mucho la suerte que tenemos"

Marina admite que nunca imaginó vivir algo así. "Es algo tan raro. Jamás me hubiese imaginado verme en esta situación. Te hace valorar mucho la suerte que tenemos de no saber ni de qué va esta historia". También señala que tiene amigos en Dubái que están "muy asustados" y que para todos ellos la situación ha sido completamente inesperada. "Para nosotros todo esto nos pilla de sorpresa", concluye.