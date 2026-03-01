Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 1 de marzo de 2026

Música

Concierto de marchas procesionales

Tendrá lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres, bajo la dirección de D. Moisés de la Torre García. Este concierto se enmarca dentro del programa de actos del XXV Aniversario de la Bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle.

CÓRDOBA. Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena. Francisco González Panchón, 3. 13.30 horas.

Visitas didácticas

Exposición temporal ‘8 mosaicos, 8 historias’

El Museo Arqueológico de Córdoba pone en marcha un programa de visitas didácticas a la exposición temporal 8 mosaicos, 8 historias que brinda al público una oportunidad única para acercarse a la riqueza y diversidad del arte musivario en la Córdoba romana.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo Arqueológico Córdoba. Plaza de Jerónimo Páez, 7. 11.00 horas.

Matinales flamencas

Recital con Álvaro Párraga

Dentro del programa de Matinales flamencas, tendrá lugar el recital a cargo de Álvaro Párraga. Entrada libre hasta completar el aforo.