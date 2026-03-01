Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 1 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Música
Concierto de marchas procesionales
Tendrá lugar un concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda de Música Tubamirum de Cañete de las Torres, bajo la dirección de D. Moisés de la Torre García. Este concierto se enmarca dentro del programa de actos del XXV Aniversario de la Bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle.
CÓRDOBA. Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena.
Francisco González Panchón, 3.
13.30 horas.
Visitas didácticas
Exposición temporal ‘8 mosaicos, 8 historias’
El Museo Arqueológico de Córdoba pone en marcha un programa de visitas didácticas a la exposición temporal 8 mosaicos, 8 historias que brinda al público una oportunidad única para acercarse a la riqueza y diversidad del arte musivario en la Córdoba romana.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico Córdoba.
Plaza de Jerónimo Páez, 7.
11.00 horas.
Matinales flamencas
Recital con Álvaro Párraga
Dentro del programa de Matinales flamencas, tendrá lugar el recital a cargo de Álvaro Párraga. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
