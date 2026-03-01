Una familia cordobesa, atrapada en Qatar tras los ataques: "Tenemos miedo de no volver a ver a nuestros hijos"

Unas vacaciones idílicas en Maldivas han cambiado completamente para una pareja de una cordobesa y un jiennense, dos de Sevilla y una de Asturias cuando, al aterrizar en Doha este sábado a mediodía, empezaron a recibir alarmas en el móvil acompañadas de un sonido muy fuerte, como de una sirena de emergencias. El mensaje decía "alerta nacional, permanezcan en sitios cubiertos". Rápidamente, quisieron saber qué ocurría: "Donald Trump e Israel atacan Irán, que responde atacando bases militares de Estados Unidos", resume así el inicio de una pesadilla para Rocío Pérez Morales, la cordobesa atrapada ahora en Qatar.

"Nos bajamos del avión con las alarmas sonando, entramos en la terminal y empezamos a ver en las pantallas cómo cancelaban todos los vuelos", comenta. La incertidumbre y el miedo apenas comenzaba. El espacio aéreo permanece cerrado por seguridad mientras Doha está recibiendo misiles y drones de Irán, que están siendo interceptados, hasta ahora con aparente éxito, por el ejército qatarí.

"A las 23.15 horas escuchamos lo que parecía un avión. Nos pegamos a los cristales y vimos que eran misiles". Empezaron a bombardear el cielo de Qatar. "Se veían nubes como fuego rojo, se escuchaban estallidos muy fuertes y el suelo del aeropuerto tembló. Nos asustamos mucho, empezamos a llorar y bajamos a la planta más baja del aeropuerto, metiéndonos en los pasillos de los baños, lejos de los cristales. Allí estuvimos hasta la 01.00 de la madrugada".

La espera de horas en el suelo del aeropuerto. / CÓRDOBA

En ese momento el miedo se rompió cuando miembros de Qatar Airways comenzaron a gritar "hotel, hotel" y los levantaron del suelo para coordinar el traslado. "Aquello fue la ley del más fuerte, la gente empujándose porque no había sitio en los hoteles para todos. Nos dieron un papel para hacer el check-in en un hotel y nos pusieron en fila". Allí esperaron cinco horas, hasta el amanecer, porque "desalojar a unas 3.000 personas con microbuses de 20 plazas era lentísimo. El autobús iba y volvía cada 45 minutos".

La embajada española "no nos contactó en ningún momento, solo envió mensajes automáticos con información irrelevante", critican, y para poder llamarles tienen que contar con una línea telefónica, porque no reciben llamadas de WhatsApp ni durante esta emergencia: "la embajada nos dijo que no podían hacer nada, que siguiéramos la información por redes sociales". Ante esta situación aseguran que "nos sentimos solos".

"Desde los cristales vemos cómo derriban misiles"

Rocío y su grupo de amigos llegaron al hotel de Doha a las 06.00 horas de hoy domingo. "A las 09.00 horas bajamos a desayunar y, al subir a la habitación en la planta 30, escuchamos otro estallido. Desde las cristaleras vimos cómo derribaban un misil justo por encima del edificio de enfrente. Vimos humo y escuchamos el impacto. Entramos otra vez en pánico, cerramos las cortinas y llamamos de nuevo a la embajada", rememora aún con el susto en el cuerpo.

Qatar Airways se ha hecho cargo de los viajeros con agua, cena, hotel y pensión completa, aunque de momento solo hasta este lunes, porque no saben cuándo se abrirá el espacio aéreo. "Nos da miedo dormir. Cualquier ruido nos hace tirarnos al suelo. Estamos en estado de alerta constante y anímicamente muy mal".

Rocío y su marido tienen dos hijos, uno de cinco años y una bebé de siete meses y "tenemos miedo de no volver a verlos. Al niño no le hemos contado nada para que no sufra".

De momento, esta familia asegura que "la situación es estable, no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado, porque siguen interceptando misiles y drones" y que "nosotros ahora mismo estamos bien, pero esperando información y deseando que esta pesadilla termine cuanto antes".