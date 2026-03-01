Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el domingo 1 de marzo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 2 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Araceli Caballero Arias

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Gabriel Blanco Peláez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

