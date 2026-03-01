Fallece Práxedes Giménez Jiménez, ingeniero de caminos, canales y puertos

El pasado 20 de febrero falleció en Sevilla Práxedes Giménez Jiménez, magnífica persona y magnífico profesional que estaba casado con Mabel Lara y era padre de dos hijos. Ingeniero de caminos, canales y puertos, ha continuado la vocación de la obra pública de una extensa saga familiar.

Ha desarrollado su brillante carrera tanto en el ámbito público (Giasa, empresa pública de Gestión de Infraestructuras de la Junta de Andalucía), como en el ámbito privado, donde participó en Typsa en sus inicios, y en Ayesa en los últimos veinte años. En Typsa, trabajó en el proyecto del primer tramo de la autovía a Málaga, la variante de Aguilar de la Frontera. Durante su etapa en Giasa dirigió el diseño de la Ronda Oeste de Córdoba. Fue además profesor de Mecánica del Suelo y Cimentaciones en la Universidad de Sevilla, siendo un referente en la disciplina.

En toda su carrera destacó tanto por su rigor y su compromiso con la técnica, como por su trato exquisito y respetuoso hacia todo el que se acercaba a él. Desarrolló una cantidad enorme de proyectos de gran envergadura, tanto en el ámbito nacional (destacando, entre otros el Circuito Urbano de Fórmula 1 de Valencia o la autovía del Olivar), como internacional (Línea 1 del Metro de Quito, Línea 2 del Metro de Lima, o Terminal de contendores de Puerto Moin en Costa Rica).

Es autor de numerosas ponencias y comunicaciones, así como redactor de distintas publicaciones técnicas. Actualmente estaba dirigiendo la coordinación de la Línea 3 del Metro de Sevilla.

La familia ofrece una misa por su alma en la Iglesia de Cristo Rey, el lunes a las 19.30 horas.

Descanse en paz.