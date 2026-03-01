Cordobeses atrapados en Dubái por la guerra contra Irán: "Hay tensión, pero la ciudad mantiene cierta normalidad"

"Yo entré en pánico al escuchar los primeros bombardeos". Es el miedo relatado por una cordobesa atrapada en Dubái tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió lanzando misiles y drones hacia varios países del Golfo, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde se encuentra Dubái. "A lo largo del día oímos seis o siete, incluso más. Bastante fuertes", explica junto a su marido, que agrega en la ciudad todos los proyectiles han sido interceptados y que este domingo se vive con aparente normalidad y tratando de mantener contacto con la embajada española para poder volver pronto.

Durante la madrugada, entre las 03.00 y las 04.00 horas, escucharon las últimas explosiones antes de un breve intervalo de calma. A las 07.30 horas volvieron a registrarse nuevas interceptaciones. "Cuando empiezan, sueltan dos o tres, paran un rato y luego otros dos o tres", describen. Desde su vivienda aseguran que incluso han podido ver a lo lejos cómo se lanzaban misiles interceptores. "Es bastante impactante. Entras en pánico porque no estamos acostumbrados a vivir algo así", cuenta la pareja, que prefiere mantener su imagen y sus nombres reales en el anonimato por seguridad.

Pese a la tensión, describen una ciudad que mantiene cierta normalidad. "Hemos ido al supermercado y está todo abierto. La gente compra, no hay alarmismo generalizado, aunque muchos están asustados y se quedan en casa". En el caso de estos cordobeses "mientras no haya misiles, estamos un poco más tranquilos" a pesar del miedo.

La información oficial que manejan es limitada. El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha pedido calma y ha recomendado permanecer en casa, preferiblemente en plantas bajas y alejados de puertas y ventanas. Sin embargo, en su caso se encuentran en una planta muy alta de un edificio. "Aquí el problema es que los aparcamientos no son subterráneos, son hacia arriba, no hay un sitio realmente bajo donde resguardarse", explican, al tiempo que afirman que han decidido mover el colchón lejos de la ventana.

Incertidumbre por el cierre del espacio aéreo

Ante la escalada, las autoridades de los EAU han cerrado parcial o temporalmente el espacio aéreo por razones de seguridad, lo que ha llevado a que todos o gran parte de los vuelos en los aeropuertos de Dubái (DXB y Al Maktoum) se suspendan o se retrasen. Esto ha generado cancelaciones y desvíos de vuelos, afectando a miles de pasajeros.

Esta pareja de cordobeses tenía un vuelo programado para volver a España el miércoles, pero la incertidumbre aumenta y "no sabemos qué va a pasar". La embajada española, cuentan, se vio desbordada. "Intentamos registrarnos como viajeros en la web y fue imposible. Estaba saturada. Esta mañana lo hemos vuelto a intentar y ahora parece que funciona". La embajada ha habilitado el teléfono +97143300110 para consultas de los españoles en el país. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha informado a este periódico que está en contacto con el Ministerio y las embajadas para atender a los cordobeses afectados.