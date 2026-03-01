Córdoba recuerda el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania con un acto marcado por el dolor y la esperanza de paz

La comunidad ucraniana en Córdoba se ha concentrado este domingo en el Puente Romano de la ciudad para recordar el cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, 1.467 días después del comienzo de una guerra que califican de "cruel y sangrienta". Durante el acto, una treintena de refugiados han denunciado la agresión de "una Rusia fascista que quiso conquistar nuestro país" y han subrayado la resistencia del pueblo ucraniano frente a la ofensiva.

Al grito de "queremos paz para Ucrania" o con pancartas que rezaban "en la unidad está nuestra fuerza" o "Rusia es terror", los participantes han recordado el "terrible precio" pagado en estos años de conflicto: "cientos de soldados, voluntarios, médicos, niños y ancianos fallecidos, miles de personas cautivas y vidas destrozadas", han relatado en un comunicado leído en ucraniano y castellano. En memoria de todos los caídos en el frente, se ha guardado un minuto de silencio y la entonación del himno de Ucrania, un momento especialmente emotivo en el que no han faltado las lágrimas. Ha pasado mucho tiempo y muchos no pueden volver o tienen a sus familiares repartidos por el país sin saber si los van a poder abrazar de nuevo.

Concentración de protesta de ucranianos en Córdoba en el cuarto año de guerra invasión de Rusia. / AJ González / COR

También han querido mostrar su agradecimiento a España por las políticas de apoyo a los refugiados ucranianos, destacando la acogida y la solidaridad recibida desde el inicio de la guerra. Koteryna Kostyuk, ucraniana residente en Córdoba desde 1999, lleva más de dos décadas viviendo en la ciudad, pero desde el inicio de la invasión rusa su vida ha estado marcada por la guerra en su país de origen. Volcada en la ayuda humanitaria desde el primer momento, agradece profundamente la solidaridad recibida por parte de Córdoba y de toda España, que han enviado medicinas y material de primera necesidad para apoyar a la población afectada.

Kostyuk expresa una profunda tristeza por los años de conflicto, por las muertes y el sufrimiento acumulado, aunque mantiene la esperanza de que "la primavera traiga la paz", desea.

Prefiere no pronunciarse sobre cuestiones políticas ni sobre las negociaciones internacionales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Su único anhelo es que la guerra termine cuanto antes y se frene la violencia y evitar más muertes, especialmente de niños.

Los ucranianos agradecen la solidaridad de España. / AJ González

Parte de su familia continúa en Ucrania. Tiene una hermana y un hermano en Kiev junto a sus hijos, que viven una situación "muy difícil". Durante la guerra regresó en una ocasión a su país y fue testigo de escenas que la marcaron profundamente: soldados fallecidos recibidos entre lágrimas y de rodillas por sus vecinos, o el bombardeo que acabó con la vida de una madre y sus cuatro hijos, dejando al padre combatiendo en el frente, según relata.

El mensaje de la comunidad ucraniana es claro: mostrar al mundo su rechazo a la guerra y su deseo firme de paz, sin olvidar el agradecimiento a la sociedad española por el apoyo constante a su pueblo. La comunidad ucraniana en Córdoba estuvo acompañada por la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador.