Curiosidades de Córdoba
¿Fue Córdoba la ciudad más grande del mundo en el siglo X? Esto dicen los historiadores
La capital fue una de las urbes más brillantes en la Edad Media y en ella vivían ya cientos de miles de personas
Mucho son quienes han repetido durante décadas una frase que alimenta el orgullo local: Córdoba fue la ciudad más grande del mundo en el siglo X. Pero ¿es realmente cierto o estamos ante un mito histórico?
Para responder hay que viajar al esplendor del Califato.
Una capital sin rival en Occidente
En el siglo X, bajo el mandato de Abderrahmán III y Alhakén II, Córdoba se convirtió en la capital política, económica y cultural de Al-Ándalus.
Las fuentes árabes hablan de cientos de mezquitas, baños públicos, bibliotecas con miles de volúmenes, calles pavimentadas, sistemas de iluminación poco comunes en la época y una intensa actividad comercial. A pocos kilómetros se levantó, además, la fastuosa ciudad palatina de Medina Azahara, símbolo del poder califal.
Las estimaciones modernas sitúan su población entre 200.000 y 400.000 habitantes, aunque algunas crónicas elevan la cifra hasta el medio millón.
¿La más grande del mundo?
En Europa occidental, Córdoba no tenía rival. Ciudades como París o Roma estaban muy por debajo en población. Sin embargo, si ampliamos la mirada al mundo islámico y al imperio bizantino, la comparación cambia.
En esa misma época, ciudades como Bagdad o Constantinopla podrían haber igualado o incluso superado sus cifras demográficas. El problema es que las estimaciones medievales no son exactas y varían según la fuente.
Entonces, ¿mito o realidad?
La conclusión más aceptada por los historiadores es clara. Córdoba fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en el siglo X. Fue, casi con total seguridad, la mayor de Europa occidental. Pero afirmar que fue la más grande del mundo es difícil de demostrar con datos.
Aun así, su influencia cultural, científica y arquitectónica la convirtió en una referencia internacional en plena Edad Media. Más que una cuestión de ranking, lo relevante es que, durante unas décadas, Córdoba fue una de las urbes más brillantes del planeta. Y eso, lejos de ser un mito, está documentado.
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017