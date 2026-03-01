¿Fue Córdoba la ciudad más grande del mundo en el siglo X? Esto dicen los historiadores

Mucho son quienes han repetido durante décadas una frase que alimenta el orgullo local: Córdoba fue la ciudad más grande del mundo en el siglo X. Pero ¿es realmente cierto o estamos ante un mito histórico?

Para responder hay que viajar al esplendor del Califato.

Una capital sin rival en Occidente

En el siglo X, bajo el mandato de Abderrahmán III y Alhakén II, Córdoba se convirtió en la capital política, económica y cultural de Al-Ándalus.

Las fuentes árabes hablan de cientos de mezquitas, baños públicos, bibliotecas con miles de volúmenes, calles pavimentadas, sistemas de iluminación poco comunes en la época y una intensa actividad comercial. A pocos kilómetros se levantó, además, la fastuosa ciudad palatina de Medina Azahara, símbolo del poder califal.

Las estimaciones modernas sitúan su población entre 200.000 y 400.000 habitantes, aunque algunas crónicas elevan la cifra hasta el medio millón.

Litografía coloreada de Córdoba, de Alfred Guesdon (1853). / Córdoba

¿La más grande del mundo?

En Europa occidental, Córdoba no tenía rival. Ciudades como París o Roma estaban muy por debajo en población. Sin embargo, si ampliamos la mirada al mundo islámico y al imperio bizantino, la comparación cambia.

En esa misma época, ciudades como Bagdad o Constantinopla podrían haber igualado o incluso superado sus cifras demográficas. El problema es que las estimaciones medievales no son exactas y varían según la fuente.

Medina Azahara. / A.J. GONZÁLEZ

Entonces, ¿mito o realidad?

La conclusión más aceptada por los historiadores es clara. Córdoba fue una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en el siglo X. Fue, casi con total seguridad, la mayor de Europa occidental. Pero afirmar que fue la más grande del mundo es difícil de demostrar con datos.

Aun así, su influencia cultural, científica y arquitectónica la convirtió en una referencia internacional en plena Edad Media. Más que una cuestión de ranking, lo relevante es que, durante unas décadas, Córdoba fue una de las urbes más brillantes del planeta. Y eso, lejos de ser un mito, está documentado.