A un paso de la primavera
El comercio de Córdoba cierra temporada con niveles de venta y gasto similares al año pasado
El tren de borrascas no ha afectado a la campaña pese al daño en días concretos
«Las rebajas ya no son lo que eran», afirma Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, al analizar el cierre de la campaña de rebajas de invierno. Aunque el periodo oficial de descuentos culmina hoy domingo, 1 de marzo (día en el que comienza también el periodo de zona de gran afluencia turística, que permite abrir en festivos), Bados asegura que el impacto real de las rebajas en los comercios de la capital es cada vez más limitado. «Las rebajas realmente duran diez días y ya están lejos de la relevancia que tenían antes», lamenta. En su opinión, los comercios llevan años atrapados en un escenario que «favorece a las grandes cadenas», mientras que el pequeño comercio lucha por sobrevivir. Bados remarca que la liberalización de los periodos de rebajas en 2012 cambió por completo el paradigma del mercado. «Se liberalizaron los periodos, lo que vivamos en un periodo de ofertas constante», días D, semanas D, que han hecho que el efecto de las rebajas «se haya diluido», especialmente en el pequeño negocio. En su momento, recuerda el presidente de Comercio Córdoba, el inicio de año estaba marcado en rojo para los establecimientos, ya que representaba «entre el 40 y el 50% de las ventas» de todo el año, pero desde hace unos años «no tienen gran relevancia». Esta transformación ha provocado que los consumidores estén saturados de descuentos y promociones durante todo el año, y que las rebajas sean solo una más dentro de una larga lista de ofertas continuas.
En cuanto a la campaña de este año, Bados explica que no ha habido grandes cambios con respecto a los últimos años. «Los volúmenes de ventas de hace 10 o 15 años no tienen nada que ver con lo que se vende hoy», comenta. Sin embargo, el «control de la inflación» ha contribuido a que las cifras no caigan aún más, ya que el año pasado lo hicieron, y a que los consumidores «no moderen más su gasto».
La asociación Comercio Córdoba asegura que el impacto real de las rebajas es cada vez más limitado y que no duran más de diez días
Una de las dinámicas más evidentes y que viene acentuándose en los últimos años es que las «grandes empresas» han adelantado las rebajas. Esto ha hecho que el pequeño comercio se vea obligado a sumarse a esta tendencia. «Las rebajas se concebían como una herramienta para salir de temporada, pero todo se ha desvirtuado», lamenta el presidente de Comercio Córdoba. Este cambio, lejos de equilibrar el mercado, ha continuado favoreciendo a las grandes superficies, que «operan con márgenes mayores».
Respecto a las lluvias, Bados señala que tuvieron un impacto en el comercio, pero no en la campaña, ya que llegaron los días posteriores a las jornadas de más ventas. En los días de lluvia, el impacto sobre las ventas ha sido de entre un «20 y un 30%», pero los días de alerta llegaron a afectar hasta un «70%» en algunos comercios, según su valoración. No obstante, al producirse entre finales de enero y mediados de febrero, «realmente no ha afectado a la campaña», apunta. En cuanto al futuro de las rebajas, concluye que el sector sigue luchando por adaptarse. «No tenemos la capacidad para competir con los grandes», señala.
Una nueva campaña de estabilidad con un consumidor más selectivo
De cara a la campaña de primavera-verano, Comercio Córdoba prevé un escenario de «estabilidad moderada», con una evolución similar a la del año anterior, marcada por la prudencia de los hogares y «los elevados costes actuales». Así lo ha indicado Rafael Bados, presidente de la entidad, quien destaca que el consumo continuará influenciado por un contexto económico que sigue «manteniendo la cautela».
En cuanto a los sectores que más notarán el impacto de la campaña, Bados destacó que la moda y complementos, calzado, comercio vinculado al turismo y, en general, el sector de la perfumería y comercio especializado en ocio y eventos, serán los más favorecidos. En particular, el comercio vinculado al turismo afronta unos meses clave con la llegada de la temporada alta y la vuelta de la alta velocidad. Además, Bados apunta a que el inicio de periodos estivales como la Semana Santa o el Mayo cordobés jugarán un papel importante, ya que estos eventos suelen impulsar las ventas en sectores clave como la hostelería y el comercio local.
Respecto a las tendencias de consumo, el presidente de Comercio Córdoba advirtió que cada vez hay un cliente «más selectivo y racional», que tiende a priorizar las promociones, comparar precios y concentrar su gasto en momentos puntuales del año, en lugar de realizar un desembolso continuo. Sin embargo, también observa una creciente demanda por productos de proximidad, así como una mayor valoración de la experiencia de compra y el comercio especializado, que ofrecen un valor añadido en la atención al cliente.
En cuanto al gasto medio, Bados explicó que no se espera un incremento significativo, sino más bien un comportamiento «contenido pero sostenido», con una mayor frecuencia de compra y un ticket medio estable. Este comportamiento estará condicionado en buena medida por la evolución del turismo.
