El comercio de Córdoba cierra temporada con niveles de venta y gasto similares al año pasado

«Las rebajas ya no son lo que eran», afirma Rafael Bados, presidente de Comercio Córdoba, al analizar el cierre de la campaña de rebajas de invierno. Aunque el periodo oficial de descuentos culmina hoy domingo, 1 de marzo (día en el que comienza también el periodo de zona de gran afluencia turística, que permite abrir en festivos), Bados asegura que el impacto real de las rebajas en los comercios de la capital es cada vez más limitado. «Las rebajas realmente duran diez días y ya están lejos de la relevancia que tenían antes», lamenta. En su opinión, los comercios llevan años atrapados en un escenario que «favorece a las grandes cadenas», mientras que el pequeño comercio lucha por sobrevivir. Bados remarca que la liberalización de los periodos de rebajas en 2012 cambió por completo el paradigma del mercado. «Se liberalizaron los periodos, lo que vivamos en un periodo de ofertas constante», días D, semanas D, que han hecho que el efecto de las rebajas «se haya diluido», especialmente en el pequeño negocio. En su momento, recuerda el presidente de Comercio Córdoba, el inicio de año estaba marcado en rojo para los establecimientos, ya que representaba «entre el 40 y el 50% de las ventas» de todo el año, pero desde hace unos años «no tienen gran relevancia». Esta transformación ha provocado que los consumidores estén saturados de descuentos y promociones durante todo el año, y que las rebajas sean solo una más dentro de una larga lista de ofertas continuas.

En cuanto a la campaña de este año, Bados explica que no ha habido grandes cambios con respecto a los últimos años. «Los volúmenes de ventas de hace 10 o 15 años no tienen nada que ver con lo que se vende hoy», comenta. Sin embargo, el «control de la inflación» ha contribuido a que las cifras no caigan aún más, ya que el año pasado lo hicieron, y a que los consumidores «no moderen más su gasto».

La asociación Comercio Córdoba asegura que el impacto real de las rebajas es cada vez más limitado y que no duran más de diez días

Una de las dinámicas más evidentes y que viene acentuándose en los últimos años es que las «grandes empresas» han adelantado las rebajas. Esto ha hecho que el pequeño comercio se vea obligado a sumarse a esta tendencia. «Las rebajas se concebían como una herramienta para salir de temporada, pero todo se ha desvirtuado», lamenta el presidente de Comercio Córdoba. Este cambio, lejos de equilibrar el mercado, ha continuado favoreciendo a las grandes superficies, que «operan con márgenes mayores».

Rebajas en un comercio de Córdoba. / A. J. González

Respecto a las lluvias, Bados señala que tuvieron un impacto en el comercio, pero no en la campaña, ya que llegaron los días posteriores a las jornadas de más ventas. En los días de lluvia, el impacto sobre las ventas ha sido de entre un «20 y un 30%», pero los días de alerta llegaron a afectar hasta un «70%» en algunos comercios, según su valoración. No obstante, al producirse entre finales de enero y mediados de febrero, «realmente no ha afectado a la campaña», apunta. En cuanto al futuro de las rebajas, concluye que el sector sigue luchando por adaptarse. «No tenemos la capacidad para competir con los grandes», señala.