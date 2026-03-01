«El casco es un ejemplo perfecto de arquitectura bioclimática»

-¿Cómo va el desarrollo del futuro barrio Puerta de Córdoba?

-El crecimiento de Puerta de Córdoba es el más grande que hay en el PGOU del 2001. La idea es hacer aproximadamente 6.800 viviendas y lleva su ritmo, pero está a punto de aprobarse el plan de sectorización. En cuanto se apruebe, se redactará el plan parcial y ya con eso se marcarán todas las manzanas que van a quedar ahí para ser edificadas. Lleva mucho tiempo tramitándose porque intervienen 18 organismos, cada uno con su informe respectivo y es muy complejo. El urbanismo tiene mucha seguridad jurídica, pero eso hace que sea muy lento.

-Uno de esos organismos que interviene es la Junta, que habló de no construir hacia abajo para salvar los restos arqueológicos.

-Eso se está solucionando. Ahora mismo, se va a aprobar un plan de sectorización que es meramente indicativo del crecimiento, pero no entra en la edificación de las parcelas. Cuando ya se vayan a edificar, se verá en cada parcela la trascendencia de esos restos. De momento, no se puede, desde un planeamiento tan general, limitar el uso de los sótanos. Lo interesante es que los coches estén en el sótano, que es una capa medioambiental muy importante, y que no estén al aire libre.

-Su estudio también participa en desarrollos más pequeños en zonas consolidadas, como en Las Delicias o Chinales.

-Hay unos cuantos sectores que estaban con vocación industrial y se han ido regenerando, como es el caso del de Chinales. Se están redactando planes especiales que van a redundar en el beneficio de todos, de los que van a vivir allí, de los que vivían en el entorno y de la sostenibilidad de toda la ciudad. Siempre es bueno que la ciudad se consolide céntricamente y no se termine de expandir indefinidamente.

El arquitecto Rafael Castelló, frente a las puertas de su estudio. / A. J. GONZÁLEZ

-¿Cómo cree que abordará los nuevos crecimientos el futuro PGOM?

-La ciudad tiene que crecer. Sí me gustaría señalar la buena decisión de que el equipo redactor del PGOM esté liderado por las mismas personas que ya lideraran el PGOU de 2001. Eso supone que tengamos asegurada la continuidad y el mejor conocimiento de la ciudad. Por otro lado, entiendo que se van a plantear nuevos crecimientos, pero también se deberá consolidar la ciudad compacta. Desde mi punto de vista, lo que sí creo que tiene que tener es flexibilidad, que sea muy flexible para que a lo largo del tiempo se pueda ir adaptando a las actuaciones que sean requeridas en ese tiempo y en ese momento. La sociedad va cambiando mucho más rápido de lo que creemos y el urbanismo no se puede quedar estanco.

-¿Y cómo valora el cumplimiento del PGOU?

-El cumplimiento del PGOU en Córdoba no puede tener nada más que un carácter positivo, principalmente porque el mismo PGOU está muy bien definido. Es un documento muy completo y la continuidad de otro documento importante, que es el PGOU del 86. El de 2001 lo que hace es plasmar todo lo que faltaba por construir en Córdoba y desde mi punto de vista es muy acertado. Se ha ido cumpliendo muy bien, ya no solo por lo bien diseñado que estaba, sino porque todos los equipos de gobierno que ha habido han tenido bastante sensibilidad y sensatez en su cumplimiento. Córdoba es un ejemplo en este sentido.

-Con respecto a los nuevos barrios actuales, ¿le da la sensación de que se están creando zonas muy similares en todos lados y se está perdiendo un poco la identidad? Ahora no deja de hablarse de esos denominados edificios cebra, por ejemplo.

-Sobre los edificios cebra, no dejan de ser una arquitectura más o menos suave compaginada con los económico. En cuanto a los grandes crecimientos, para que sean viables y que puedan ser habitados por el público medio, lógicamente no tienen que ser iguales, pero sí estar dotados de una directriz unitaria. Todo lo singular vale mucho dinero. Es difícil compaginar que todo sea singular con que sea asequible para todos y ahí hay que buscar el grado medio. Creo que en Córdoba se está medianamente consiguiéndolo. Y esto está propiciado, desde un punto de vista particular, porque aquí se hace buena arquitectura porque históricamente hemos tenido un maestro que es Rafael de la Hoz. Él ha creado una escuela de arquitectos.

-Hablando de vivienda, el sector inmobiliario alerta del problema de la falta de oferta, ¿esto cómo se soluciona?

-Tanto a nivel autonómico como municipal se están sentando las bases para que haya más oferta. La Junta, por ejemplo, lo hace permitiendo más densidad y mayor edificabilidad. El Ayuntamiento está haciendo su trabajo y está potenciando los nuevos crecimientos para que sean más ágiles. De hecho, hay grandes planes parciales que van a entrar en carga y hay mucha voluntad política para que eso sea así.

-Sobre ese aumento de la densidad, el debate estuvo servido en Córdoba con el tema de dar más altura a los edificios.

-En edificabilidad, todos los nuevos barrios tienen que tener unos estándares, no solo por una cuestión legal, sino porque es la lógica que tengan unos estándares de habitabilidad, que lo dan las zonas verdes o los equipamientos. La densidad se puede conseguir en las propias parcelas edificables, con mayor ocupación o mayor altura. Yo personalmente soy partidario de que no exista tabú en estos temas, pero eso no quiere decir que se tenga que hacer, dependerá de cada zona. Por ejemplo, en la falda de la sierra la densidad es baja y está bien que sea baja para que no tenga impacto. En otros, donde no vaya a afectar ese gran impacto visual, ese tabú se tiene que superar. Y si ya me preguntan por la altura no sistemática para dotar de más densidad los barrios, sino por elementos simbólicos, por hitos, ahí soy rotundo. Lo único en lo que no soy optimista dentro de los PGOU que ha habido en Córdoba es que no han fomentado la singularidad, una singularidad que es propia del urbanismo histórico. Siempre ha habido una catedral, un silo o un elemento singular. Y aquí en Córdoba, quizás, no nos hemos atrevido a fomentar esos hitos que son referencia en las ciudades. Me gustaría que el nuevo PGOM sí lo propusiera porque quizá estamos faltos de elemento simbólicos.

-¿Podemos considerar la Torre del Agua, obra suya, uno de los hitos de las zonas de expansión?

-La Torre del Agua fue en una rotonda que era el centro de los nuevos crecimientos de la ciudad. En lo que no estoy de acuerdo es en que se estandarice y que si se hace se haga con todos los consensos y todas las necesidades.

La Torre del Agua, imponente sobre el resto de edificios. / Manuel Murillo

-Sobre el casco histórico y su urbanismo, ¿podemos trasladar algunas de esas enseñanzas a la actualidad?

-Todo ha cambiado, no solo los hábitos, sino los sistemas de instalaciones y de confort. El casco histórico es un ejemplo perfecto de arquitectura bioclimática y de sostenibilidad porque antes no existía el aire acondicionado. Los muros gordos, las ventanas pequeñitas, las calles estrechas o el chino cordobés, todo eso era imprescindible. Ahora, con todos los sistemas que tenemos de climatización y de habitabilidad se van buscando otras condiciones que también requiere el ser humano. Por ejemplo, las vistas o las terrazas.

-Sobre esa sostenibilidad y la adaptación al cambio climático del urbanismo en una ciudad tan calurosa, ¿se están haciendo bien las cosas?

-En ese tipo de decisiones en los nuevos crecimientos se está teniendo en cuenta a nivel normativo. Por ejemplo, no puedes ocupar con sótanos más del 50% de la parcela para que por lo menos el 50% sea transpirable. Eso sí se está haciendo, pero a nivel de materiales no tanto.

-No sé tampoco si la gente se acostumbraría a un suelo sin asfaltar o a un alcorque lleno de verde.

-Hay que compatibilizar la necesidad de toda la sociedad de sostenibilidad con otras cuestiones. Es verdad que si a la gente no le gusta, si piensa que algo no está acabado, por ejemplo, al final el resultado es negativo.

-Sobre las nuevas necesidades y esos nuevos barrios, ¿por qué hay tan pocos locales en los bajos de los edificios?

-En el centro o en Ciudad Jardín tienes la fachada en la planta baja y tienes un local comercial. Ahora se han ido a ocupar esas plantas bajas con jardines privados y con vallas perimetrales. Eso tiene sus bondades, pero evidentemente hace un poquito menos participativa la ciudad, porque todo el mundo entra a su casa y ahí se queda. Pero también es verdad que los hábitos han cambiado y se demandan menos locales porque todo está siendo ya menos presencial.

-Además de viviendas, su estudio también elabora proyectos para hoteles o apartamentos turísticos, ¿se deja aquí volar un poco más la imaginación?, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de estos diseños?

-Sí que se puede hacer una arquitectura un poquito más singular, aunque depende dónde esté, si es en el casco histórico hay que llevar unas pautas para no desentonar.

Rafael Castelló. / A. J. GONZÁLEZ

-Hay un problema urbanístico y social que tiene Córdoba y son todas las viviendas inundables que están cerca del cauce del río, ¿hay solución?

-Ha sido un problema de disciplina urbanística que ya es histórico. Yo soy partidario de ser muy duro con todo este tipo de crecimiento y muy inflexible, también por la seguridad de quienes viven allí. Desde luego no se puede consentir que haya viviendas que tengan riesgo de inundarse, además del riesgo ecológico tan importante.

-Ha nombrado antes a Rafael de la Hoz y quería preguntarle por su opinión sobre recuperar su proyecto de ayuntamiento en la Victoria.

-Conozco muy bien el edificio y me parece, para su época, una maravilla. El que se implante ahora… Una maqueta, sí; una escultura, sí; pero un edificio que requiere tantas inversiones, que sea casi como un monumento porque no está adaptado a todos los requerimientos de la actualidad, pues tengo mis dudas.

-¿Tiene algún edificio favorito en la ciudad?

-Te voy a hablar de dos. Uno es la sede central de Cajasur, que la hizo Rafael de la Hoz. Es un edificio moderno, claramente para mí el mejor de la ciudad. Nosotros lo hemos reformado, pero lo hemos tocado muy poco. Y el otro, que también hemos participado en la reforma y que me parece maravilloso, es el de la antigua escuela de agrónomos. Es un edificio simbólico de una época dorada de Córdoba.

-¿Es fácil ser arquitecto en Córdoba?

-Tiene sus cosas, como todo. Todas las administraciones que se dedican al urbanismo siempre tratan de colaborar con el trabajo de la arquitectura y de todo el sector inmobiliario en general. Pero yo echo un poco en falta un poco de flexibilidad en las decisiones para que puedan salir resultados mejores en el urbanismo, en la arquitectura. Un aspecto muy positivo que hay en los últimos tiempos es que el Ayuntamiento está dejando intervenir a los agentes principales de la construcción. Concretamente, hay muy buena colaboración con el Colegio de Arquitectos y con Construcor y la función que está haciendo Construcor en estos momentos en el urbanismo es tremendamente positiva. Trabajar en la ciudad siempre ha sido un poco complejo, pero está mejorando.