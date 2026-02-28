Hoy se ha celebrado el acto de entrega de las Medallas de Andalucía, en plena celebración del 28 de febrero, el día de la comunidad. Un evento que ha servido de gran homenaje al pueblo de Adamuz por su infatigable labor durante las horas y días que siguieron al trágico accidente ferroviario. En el acto, organizado en Sevilla, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha pedido "huir de los que buscan pelea" en un discurso roto por la emoción de Adamuz. Finalmente, tenemos que hacernos eco, a nivel internacional, de la última hora sobre lo ocurrido en Irán tras el bombardeo de los ejércitos de Estados Unidos e Israel. La Media Luna Roja eleva ya a más de 200 los muertos en el país persa.

