La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El gran homenaje a Adamuz en la gala del 28-F, la apelación de Juanma Moreno a "huir de los que buscan pelea" y la última hora de Irán tras el bombardeo de EEUU e Israel marcan la agenda vespertina
Hoy se ha celebrado el acto de entrega de las Medallas de Andalucía, en plena celebración del 28 de febrero, el día de la comunidad. Un evento que ha servido de gran homenaje al pueblo de Adamuz por su infatigable labor durante las horas y días que siguieron al trágico accidente ferroviario. En el acto, organizado en Sevilla, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha pedido "huir de los que buscan pelea" en un discurso roto por la emoción de Adamuz. Finalmente, tenemos que hacernos eco, a nivel internacional, de la última hora sobre lo ocurrido en Irán tras el bombardeo de los ejércitos de Estados Unidos e Israel. La Media Luna Roja eleva ya a más de 200 los muertos en el país persa.
- Andalucía entera cabe en un pueblo: Adamuz recibe su Medalla entre un aplauso infinito y señala al cielo
- Juanma Moreno pide "huir de los que buscan pelea" en un discurso roto por la emoción de Adamuz
- Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán en los ataques de Israel y EEUU
Además, destacamos estas otras noticias:
28-F, Día de Andalucía
- El presidente andaluz rompe a llorar al evocar el accidente de Adamuz en la gala del 28 de Febrero
- Manuel Carrasco reivindica una Andalucía valiente y generosa tras ser nombrado Hijo Predilecto
- El presidente del Parlamento andaluz defiende una convivencia respetuosa y la igualdad territorial en el Día de Andalucía
- Lucena reconoce "valores esenciales" de Andalucía en la entrega de siete banderas por el 28F
- Nueve reconocimientos en Palma del Río: medallas, Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo en el acto institucional del 28 de febrero
Córdoba ciudad
- El caballo toma las calles de Córdoba en un Día de Andalucía lleno de tradición y color
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Los bomberos actúan por un coche incendiado en la CO-3408 de Córdoba sentido Los Villares
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
Provincia
- Muestran el despiece del cerdo ibérico en la Fiesta de la Matanza de Villanueva de Córdoba
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
Internacional
- Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO