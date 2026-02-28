La actualidad del sábado 28 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El Día de Andalucía celebra nuestra mirada informativa en este sábado 28 de febrero, en el que Adamuz recibirá la Medalla por su solidaridad
En este 28 de febrero, Andalucía celebra su identidad mirando al presente y al futuro. Hoy ponemos el foco en el reconocimiento a Adamuz, que recibe la Medalla de Andalucía por su ejemplaridad y solidaridad durante el accidente ferroviario; conversamos con el investigador Salvador López sobre el papel decisivo del habla andaluza en la proyección internacional del español; y trazamos la radiografía de una generación que ha crecido en el siglo XXI para entender cómo viven, qué sienten y qué sueñan los andaluces del nuevo milenio.
- PREVIA 28-F | Adamuz recibe hoy la Medalla de Andalucía por su trabajo y solidaridad durante el accidente ferroviario
- ENTREVISTA | Salvador López, investigador del habla andaluza: «La influencia del idioma español en el mundo es gracias al andaluz»
- Radiografía de una generación: así viven y sienten los andaluces que han crecido en el siglo XXI
Además, también destacamos:
Obituario
- Fallece Manuel Ruiz Luque, Hijo Predilecto de Montilla y Medalla de Andalucía, a los 91 años de edad
- La hermandad del Nazareno lamenta el fallecimiento de Fermín Pérez, un referente de la Semana Santa cordobesa
Córdoba ciudad
- La huelga indefinida de gruistas en Córdoba paraliza unas 60 obras
- "Robaron en 45 segundos el trabajo de todo un día": los negocios del Centro, en alerta tras sufrir al menos diez asaltos en un mes
- La Agrupación de Cofradías estudiará el Miércoles Santo tras la decisión de la Hermandad de la Piedad de las Palmeras
- Manuel Benítez 'El Cordobés' y el Imibic, reciben el mayor distintivo del Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Provincia
- José Sáez, director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba: «Ahora hay que valorar el daño de los lesionados en Adamuz»
- San Sebastián de los Ballesteros a Teresa: "Encuentres o no a tu madre biológica, este es ya tu pueblo"
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Rute e Iznájar recuperan el suministro de agua apta para el consumo después de tres semanas de espera
Andalucía
- Las 11 playas andaluzas destrozadas por los temporales que trabajan contrarreloj para llegar a Semana Santa
Deportes
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO