La actualidad del sábado 28 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El Día de Andalucía celebra nuestra mirada informativa en este sábado 28 de febrero, en el que Adamuz recibirá la Medalla por su solidaridad

Radiografía de una generación andaluza

Radiografía de una generación andaluza / Redacción

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

En este 28 de febrero, Andalucía celebra su identidad mirando al presente y al futuro. Hoy ponemos el foco en el reconocimiento a Adamuz, que recibe la Medalla de Andalucía por su ejemplaridad y solidaridad durante el accidente ferroviario; conversamos con el investigador Salvador López sobre el papel decisivo del habla andaluza en la proyección internacional del español; y trazamos la radiografía de una generación que ha crecido en el siglo XXI para entender cómo viven, qué sienten y qué sueñan los andaluces del nuevo milenio.

Además, también destacamos:

Obituario

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)

Adamuz recibe hoy la Medalla de Andalucía por su trabajo y solidaridad durante el accidente ferroviario

Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería una carta íntegra con productos sin gluten

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de febrero de 2026

Salvador López, investigador del habla andaluza: «La influencia del idioma español en el mundo es gracias al andaluz»

Córdoba acoge tres conciertos de marchas procesionales el sábado 28 de febrero en distintos templos

