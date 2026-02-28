Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)

Once kilómetros prácticamente llanos, dehesas y un puente milenario declarado Bien de Interés Cultural: así es uno de los recorridos más completos y accesibles para prácticar senderismo en el entorno de la capital de Córdoba.

La ciudad tiene una ruta perfecta para quienes buscan naturaleza sin grandes desniveles, historia y un plan para cualquier época del año. La Vereda Córdoba-Alcolea conecta la capital con la barriada periférica a través de 11 kilómetros lineales -unas 3 horas y media solo ida- con un desnivel máximo de apenas 94 metros y un firme 100% ciclable.

El itinerario discurre en el límite entre la fértil vega del Guadalquivir y las primeras estribaciones de Sierra Morena, combinando pistas, carriles y sendas cómodas. Pero más allá de su practicidad, guarda una sorpresa histórica que algunos cordobeses todavía desconocen.

Gráfico de la Vereda Córdoba-Alcolea. / Córdoba

[Ampliar gráfico]

Un puente romano oculto entre encinas

En plena Campiñuela Alta, el caminante se encuentra con el Puente de Los Piconeros, una construcción de origen romano integrada en la antigua Vía Augusta.

Este puente de dos arcos, levantado para salvar el arroyo de Rabanales, conserva gran parte de su fábrica original romana, aunque fue reformado en época andalusí. Desde septiembre de 2001 está protegido como Bien de Interés Cultural.

El Puente de los Piconeros. / Córdoba

El enclave sorprende no solo por su valor patrimonial, sino también por su riqueza natural: en el arroyo habitan peces como el barbo o la colmilleja, además de invertebrados como la mantis religiosa o el cangrejo rojo americano. En los alrededores es fácil observar petirrojos, currucas cabecinegras o zorzales, en un entorno que contrasta con los campos agrícolas que lo rodean.

La ruta, paso a paso

El recorrido arranca en el barrio de Fátima, atravesando la Campiñuela Baja tras pasar bajo la circunvalación. Durante los primeros kilómetros se camina por asfalto hasta cruzar la vía del tren, momento en el que se enlaza con la vereda de la Alcaidía, uno de los accesos verdes hacia el campus de Rabanales, muy utilizado por universitarios.

Tras cruzar el canal del Guadalmellato, el sendero conduce al Puente de Los Piconeros y continúa por una dehesa de encinas salpicada de algarrobos, acebuches y alcornoques. En primavera, este tramo alcanza su máximo esplendor gracias a la floración.

Un ciclista recorre la vereda Córdoba-Alcolea. / Manuel Murillo

Más adelante, tras avanzar por la Campiñuela Alta y llegar al arroyo de la Cuesta de la Lancha, la ruta enlaza con la vereda de Linares, bordea fincas ganaderas como el cortijo de Román Pérez Bajo y, continuando por una senda de 600 metros, se pasa junto al entorno del Hospital Psiquiátrico. Bajando por la pista asfaltada y desviándose por una rotonda, se puede admirar otro puente romano que salva el arroyo Guadalbarbo.

Para llegar a la avenida principal de la barriada de Alcolea se debe seguir por el borde del camino asfaltado, cruzar un paso elevado sobre las vías y pasar por un túnel bajo la antigua N-IV.

Lo que debes tener en cuenta

Aunque la dificultad es media-baja y el trazado es cómodo, hay tres puntos donde conviene extremar la precaución, especialmente si se realiza con niños: en las inmediaciones de la finca Román Pérez, por presencia de ganado en libertad; en un pequeño tramo de carretera antes de llegar a Alcolea al no haber separación peatonal; y en el inicio, por el paso por la Campiñuela Baja, donde pueden circular vehículos.

Un senderista completa el camino que une Córdoba con Alcolea. / Manuel Murillo

La Vereda Córdoba-Alcolea permite diseñar varias opciones prácticas, como ir andando o en bici y regresar en Cercanías. Quien quiera ir y volver por sus propios medios, debe saber que completará 22 kilómetros. Suaves, pero no cortos.