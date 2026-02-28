Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAtaque a IránRobos en el CentroMedallas de AndalucíaObras paralizadasHabla andaluzaSan Sebastián de los BallesterosCastillosOlivosGuía senderismo
instagramlinkedin

Patrimonio

El PSOE alerta del deterioro del patrimonio en Córdoba y pide reforzar el Plan del Centro Histórico

Isabel Bernal advierte de vegetación y falta de conservación en enclaves como Cercadilla y el Templo Romano

Isabel Bernal, concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba.

Isabel Bernal, concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha instado al equipo de Gobierno del PP a activar un plan de choque urgente para garantizar el adecuado mantenimiento del patrimonio histórico de la ciudad ante lo que considera evidentes síntomas de abandono.

Quejas de vecinos

La concejala Isabel Bernal ha explicado que su formación recoge las quejas trasladadas por vecinos y colectivos cordobeses que reclaman una intervención inmediata en los espacios patrimoniales, especialmente en lo relativo a la retirada de vegetación y residuos acumulados.

“En una ciudad como la nuestra que tiene cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial por la Unesco, denunciamos una grave dejadez del PP que pone en riesgo la conservación de algunos entornos patrimoniales”, ha señalado Bernal. En este sentido, el PSOE exige que el Plan de Gestión del Centro Histórico refuerce sus mecanismos de actuación para asegurar una protección efectiva y un mantenimiento constante de estos espacios.

Cercadilla

Como ejemplo, la edil ha citado el yacimiento de Cercadilla, donde —según ha advertido— la proliferación de vegetación vuelve a comprometer la conservación de los restos arqueológicos que permanecen expuestos al aire libre.

Asimismo, los socialistas reclaman que el plan municipal de limpieza preste especial atención a las áreas patrimoniales e incorpore personal especializado en conservación histórica. “Otro ejemplo es el recién inaugurado Templo Romano, que está lleno de hiervas que afean y deterioran el monumento”, ha indicado.

Sede de la Academia

Bernal también ha aludido a otros enclaves de elevado valor histórico que siguen pendientes de recuperación, entre ellos la sede de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, situada en la calle Ambrosio de Morales, cuya rehabilitación fue adjudicada por 571.758 euros. “Desde el PSOE denunciamos que el PP quiere dar hasta 1,2 millones de euros a empresas privadas para que hagan festivales musicales, frente a inversiones de medio millón de euros en elementos patrimoniales de gran valor”, ha criticado.

Noticias relacionadas y más

Por último, la concejala ha trasladado la demanda de residentes del Casco Histórico que piden ampliar el mantenimiento preventivo más allá de los grandes monumentos para abarcar todo el perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad, incluyendo acerados, calzadas y mobiliario urbano. A su juicio, se trata de “una tarea mal gestionada por el equipo de Gobierno del PP”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
  2. Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
  3. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  4. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  5. El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
  6. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  7. El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
  8. Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO

El PSOE alerta del deterioro del patrimonio en Córdoba y pide reforzar el Plan del Centro Histórico

El PSOE alerta del deterioro del patrimonio en Córdoba y pide reforzar el Plan del Centro Histórico

Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten

Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

Córdoba celebra el Día de Andalucía con temperaturas primaverales que superarán los 22 grados

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)

Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)

Adamuz recibe hoy la Medalla de Andalucía por su trabajo y solidaridad durante el accidente ferroviario

Adamuz recibe hoy la Medalla de Andalucía por su trabajo y solidaridad durante el accidente ferroviario

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de febrero de 2026

Salvador López, investigador del habla andaluza: «La influencia del idioma español en el mundo es gracias al andaluz»

Salvador López, investigador del habla andaluza: «La influencia del idioma español en el mundo es gracias al andaluz»
Tracking Pixel Contents