El PSOE alerta del deterioro del patrimonio en Córdoba y pide reforzar el Plan del Centro Histórico

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha instado al equipo de Gobierno del PP a activar un plan de choque urgente para garantizar el adecuado mantenimiento del patrimonio histórico de la ciudad ante lo que considera evidentes síntomas de abandono.

Quejas de vecinos

La concejala Isabel Bernal ha explicado que su formación recoge las quejas trasladadas por vecinos y colectivos cordobeses que reclaman una intervención inmediata en los espacios patrimoniales, especialmente en lo relativo a la retirada de vegetación y residuos acumulados.

“En una ciudad como la nuestra que tiene cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial por la Unesco, denunciamos una grave dejadez del PP que pone en riesgo la conservación de algunos entornos patrimoniales”, ha señalado Bernal. En este sentido, el PSOE exige que el Plan de Gestión del Centro Histórico refuerce sus mecanismos de actuación para asegurar una protección efectiva y un mantenimiento constante de estos espacios.

Cercadilla

Como ejemplo, la edil ha citado el yacimiento de Cercadilla, donde —según ha advertido— la proliferación de vegetación vuelve a comprometer la conservación de los restos arqueológicos que permanecen expuestos al aire libre.

Asimismo, los socialistas reclaman que el plan municipal de limpieza preste especial atención a las áreas patrimoniales e incorpore personal especializado en conservación histórica. “Otro ejemplo es el recién inaugurado Templo Romano, que está lleno de hiervas que afean y deterioran el monumento”, ha indicado.

Sede de la Academia

Bernal también ha aludido a otros enclaves de elevado valor histórico que siguen pendientes de recuperación, entre ellos la sede de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, situada en la calle Ambrosio de Morales, cuya rehabilitación fue adjudicada por 571.758 euros. “Desde el PSOE denunciamos que el PP quiere dar hasta 1,2 millones de euros a empresas privadas para que hagan festivales musicales, frente a inversiones de medio millón de euros en elementos patrimoniales de gran valor”, ha criticado.

Por último, la concejala ha trasladado la demanda de residentes del Casco Histórico que piden ampliar el mantenimiento preventivo más allá de los grandes monumentos para abarcar todo el perímetro declarado Patrimonio de la Humanidad, incluyendo acerados, calzadas y mobiliario urbano. A su juicio, se trata de “una tarea mal gestionada por el equipo de Gobierno del PP”.