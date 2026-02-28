«La influencia del idioma español en el mundo es gracias al andaluz»

-¿Cuáles son los objetivos del grupo de trabajo para el estudio del habla andaluza?

-Hay tres objetivos fundamentales. El primero es promover el respeto y la valoración de las hablas andaluzas como una variedad lingüística del español y como una seña de identidad del pueblo andaluz. El segundo es favorecer su uso en el espacio público y social, así como en el entorno institucional y en los medios de comunicación. Y, por último, el tercero es definir las estrategias de divulgación más apropiadas. Todo esto con el fin de transferir un conocimiento objetivo sobre el habla andaluza, ya que se han dicho muchas cosas que no son objetivas y son puramente subjetivas.

-¿Qué mentiras se dicen del andaluz?

-La más frecuente es que el andaluz es un castellano mal hablado. Esto es un mito que se ha repetido durante mucho tiempo, pero el andaluz no es una lengua separada del castellano. Es una derivación del castellano, un dialecto. La palabra “dialecto” parece estar algo estigmatizada, pero en realidad, los dialectos no son desviaciones de una lengua superior. Lo que existen son hablantes con modalidades tan propias que podemos reconocer a las personas solo por su habla, sin necesidad de ver su cara. Existen elementos comunes en determinados grupos geográficos. No se trata de formas divergentes de una lengua ideal, sino de una lengua que se vive en sus modalidades. El español no es una lengua pura y homogénea.

-¿Qué rasgos caracterizan al andaluz?

-El andaluz es muy diverso y presenta una modalidad lingüística que prioriza la economía articulatoria y la musicalidad. Algunos rasgos comunes son el seseo y el ceceo, la aspiración o pérdida de la «S» final, la relajación de consonantes intervocálicas, especialmente la «D», que se está imponiendo en toda España, independientemente del acento. El yeísmo, la aspiración de la «H» de la «F» latina inicial, también son muy característicos. Además, en el ámbito gramatical, el uso de «ustedes» en lugar de «vosotros» o la neutralización de la «L» y la «R» son características muy comunes.

-Pero hay muchas formas de hablar andaluz, incluso dentro de una misma provincia.

-Sí, hay un polimorfismo total. No existe un único prototipo de andaluz, sino una rica variedad, a pesar de que compartimos una identidad andaluza común. Los lingüistas preferimos hablar de las hablas andaluzas en plural.

-Nuestra conexión con América es evidente.

-Sí, hay una cuestión muy importante que deberíamos considerar: la influencia del andaluz en la conquista de América, que, a su vez, influyó en el español americano. Aunque en España hablamos español peninsular, la riqueza y la influencia global del español actual provienen en gran parte del español americano. No olvidemos que muchos de los conquistadores y tripulantes que fueron a América eran andaluces o extremeños, lo que nos da la base para decir que la influencia del español en el mundo, hoy en día, se debe en gran parte al andaluz.

El profesor de la UCO, Salvador López. / Víctor Castro

-¿Qué grandes variedades existen en el andaluz?

-Siempre se ha hablado del andaluz occidental y oriental, pero eso es un cliché. En realidad, hay mucho polimorfismo y coincidencias entre ambas zonas. No se puede afirmar que el occidente se caracteriza por peculiaridades lingüísticas exclusivas que no se repitan en el oriente, y viceversa. Por ejemplo, en el andaluz occidental se suele hablar del ceceo, mientras que en el oriente predomina el seseo. Pero eso no significa que cada zona tenga características completamente exclusivas. Además, en el occidente se dan más aspiraciones de la «s» o la «j», mientras que en el oriente se observa una mayor apertura vocálica.

-¿Qué caracteriza entonces al acento cordobés?

-Es uno de los más singulares de Andalucía. Se destaca por su musicalidad, producto de la elisión de consonantes y las aperturas vocálicas. Córdoba se considera también cuna del seseo. El seseo cordobés es diferente al seseo sevillano.

-¿Cómo surge el andaluz?

-El andaluz tiene una evolución histórica que comienza en la Reconquista, cuando se consolidó como una de las variantes del castellano muy influenciada por la lengua de los mozárabes. A lo largo de los siglos, se fue configurando gracias a la asimilación de hablantes de diferentes regiones, la influencia del romance andalusí y una tendencia constante hacia la economía del lenguaje. Durante la Conquista de América, cuando Sevilla se convirtió en el centro comercial con América, el andaluz alcanzó una gran expansión y se consolidó.

-Y ahora estamos viviendo un momento clave.

-Sí, el andaluz está cambiando notablemente, especialmente en lo que respecta a la fonética. Hay una atenuación de ciertos rasgos tradicionales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Estudios recientes apuntan a una posible desaparición del ceceo en algunas zonas. También se observa una mayor influencia del castellano estándar, aunque la identidad andaluza sigue intacta. Los jóvenes reivindican el acento y el léxico local en las redes sociales, y aunque el castellano estándar está ganando terreno, el andaluz sigue siendo una parte fundamental de nuestra identidad.

Bandera de Andalucía. / CÓRDOBA

-¿No hay riesgo de que desaparezca?

-No, el andaluz se está adaptando y haciendo más flexible. Lo que se observa es una división generacional donde los jóvenes interpretan el acento tradicional con nuevos matices. Este fenómeno refleja una evolución, pero no una desaparición.

-¿Qué papel juega el andaluz en el andalucismo?

-La lengua tiene un papel fundamental en el andalucismo, ya que es un fenómeno cultural clave. La identidad andaluza, sobre todo, se refleja en el habla, y es una de las señas de identidad más importantes de la conciencia andaluza. A partir de ahí se construyen muchos de nuestros estereotipos, como la expresividad o la esponatenidad. El habla refleja nuestra psicología y nuestra manera de ser.

-¿Qué es lo más injusto que se ha dicho del habla andaluza?

-Lo más injusto es asociar el andaluz con incultura, analfabetismo y vaguería. Yo lo he vivido. Este prejuicio lingüístico, a menudo teñido de clasismo, asocia nuestra fonética con una mala pronunciación del castellano, pero es todo lo contrario. El andaluz tiene una riqueza fonética increíble, y los diccionarios que se han publicado sobre el andaluz y sus hablas son prueba de ello.