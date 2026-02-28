Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de febrero de 2026

XXVIII Ciclo de música ciclo de Música Antigua

Concierto de Aquel Trovar

A través de la interpretación de piezas de música andalusí y medieval, los oyentes podrán comprender el contexto de libertad intelectual y posterior persecución que marcó la vida de Ibn Rushd, Averroes, coincidiendo con el 900º aniversario de su nacimiento en la capital cordobesa. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria. Plaza de Santa Victoria, 1. 19.30 horas.

Cultura en red

Espectáculo flamenco ‘Quejío andaluz’

Anabel Castillo ofrece un recorrido por el flamenco más auténtico, combinando tradición y sensibilidad contemporánea, en un formato lleno de compás, emoción y esencia andaluza.

VILLARRUBIA. Plaza de los Ríos. 16.30 horas.

Ciclo Conciertos de invierno

Actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba

La parroquia de Jesús Divino Obrero acogerá el concierto ofrecido por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Parroquia Jesús Divino Obrero. Beato Henares, 1. 20.15 horas.

Instituto de las Mujeres

Espectáculo ‘Las que cuentan la ciencia’

El tema central de esta novena edición será el tiempo, enfocado por cada una de las divulgadoras desde sus distintas áreas de investigación: el tiempo geológico, el envejecimiento, el tiempo histórico o la meteorología.

CÓRDOBA. Rectorado de la UCO. Medina Azahara, 5. A las 10.00 y 16.30 horas.

Día Andalucía

Concierto ‘De Falla a Lorca’

El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra ofrecerá un concierto lírico, soprano y guitarra, con un programa con obras de Falla, Lorca y copla en el auditorio del Museo.

CÓRDOBA. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra. Carretera de Palma del Río, km. 5,5. 12.00 horas.

Música

Concierto de Rubén Pozo y los Chicos de la curva

Rubén Pozo, el veterano contador de historias curtido en el rock más auténtico, regresa a los escenarios con una ambiciosa gira de más de 25 conciertos por toda España.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Ambigú de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 21.30 horas.

Música

Serenatas en las plazas cordobesas

La agrupación musical Real Peña El Limón interpretará canciones populares en la Plaza de San Agustín.