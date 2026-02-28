Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 28 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
XXVIII Ciclo de música ciclo de Música Antigua
Concierto de Aquel Trovar
A través de la interpretación de piezas de música andalusí y medieval, los oyentes podrán comprender el contexto de libertad intelectual y posterior persecución que marcó la vida de Ibn Rushd, Averroes, coincidiendo con el 900º aniversario de su nacimiento en la capital cordobesa. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de Santa Victoria.
Plaza de Santa Victoria, 1.
19.30 horas.
Cultura en red
Espectáculo flamenco ‘Quejío andaluz’
Anabel Castillo ofrece un recorrido por el flamenco más auténtico, combinando tradición y sensibilidad contemporánea, en un formato lleno de compás, emoción y esencia andaluza.
VILLARRUBIA. Plaza de los Ríos.
16.30 horas.
Ciclo Conciertos de invierno
Actuación de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba
La parroquia de Jesús Divino Obrero acogerá el concierto ofrecido por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba bajo la dirección de Clemente Mata. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Parroquia Jesús Divino Obrero.
Beato Henares, 1.
20.15 horas.
Instituto de las Mujeres
Espectáculo ‘Las que cuentan la ciencia’
El tema central de esta novena edición será el tiempo, enfocado por cada una de las divulgadoras desde sus distintas áreas de investigación: el tiempo geológico, el envejecimiento, el tiempo histórico o la meteorología.
CÓRDOBA. Rectorado de la UCO.
Medina Azahara, 5.
A las 10.00 y 16.30 horas.
Día Andalucía
Concierto ‘De Falla a Lorca’
El Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra ofrecerá un concierto lírico, soprano y guitarra, con un programa con obras de Falla, Lorca y copla en el auditorio del Museo.
CÓRDOBA. Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra.
Carretera de Palma del Río, km. 5,5.
12.00 horas.
Música
Concierto de Rubén Pozo y los Chicos de la curva
Rubén Pozo, el veterano contador de historias curtido en el rock más auténtico, regresa a los escenarios con una ambiciosa gira de más de 25 conciertos por toda España.
CÓRDOBA. Ambigú de la Axerquía.
Menéndez Pidal, s/n.
21.30 horas.
Música
Serenatas en las plazas cordobesas
La agrupación musical Real Peña El Limón interpretará canciones populares en la Plaza de San Agustín.
CÓRDOBA. Plaza de San Agustín.
21.00 horas.
