Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 28 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 1 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Marina Sanpere Lara
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Gerardo Begué Ramírez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
María Isabel Hidalgo Jiménez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Alberto Marín Barrena
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.
