Obituario

Los fallecidos en Córdoba el sábado 28 de febrero

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 1 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Marina Sanpere Lara

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Gerardo Begué Ramírez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Isabel Hidalgo Jiménez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Alberto Marín Barrena

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.

