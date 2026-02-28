Los fallecidos en Córdoba el sábado 28 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 1 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Marina Sanpere Lara

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Gerardo Begué Ramírez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.

María Isabel Hidalgo Jiménez

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Alberto Marín Barrena

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.